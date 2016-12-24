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https://sport.mail.ru/news/autosport/28244123/
24 декабря 2016, 13:09 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Сайнс: На «Дакаре» борьбы больше, чем в Формуле-1 и WRC

Раллийный гонщик Карлос Сайнс заявил, что в ралли-марафоне «Дакар» больше борьбы за победу, чем в WRC и Формуле-1.

«Проблема WRC в том, что там были пилот и команда — Ожье и “Фольксваген” — которые явно доминировали. Переход Ожье в “Форд”, безусловно, добавит борьбы и даст возможность большему числу гонщиков побеждать. Ожье и “Фольксваген” заботились о том, чтобы такого не было. К сожалению, то же самое случилось в Формуле-1 с “Мерседесом”. В “Дакаре” вариантов больше», — приводит слова Сайнса Marca.
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