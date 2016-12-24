Сайнс: На «Дакаре» борьбы больше, чем в Формуле-1 и WRC

«Проблема WRC в том, что там были пилот и команда — Ожье и “Фольксваген” — которые явно доминировали. Переход Ожье в “Форд”, безусловно, добавит борьбы и даст возможность большему числу гонщиков побеждать. Ожье и “Фольксваген” заботились о том, чтобы такого не было. К сожалению, то же самое случилось в Формуле-1 с “Мерседесом”. В “Дакаре” вариантов больше», — приводит слова Сайнса Marca.