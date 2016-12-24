Сын Шумахера в следующем сезоне будет выступать в европейской «Формуле-3»

В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за ту же Prema Powerteam в итальянской и немецкой сериях «Формулы-4». Последние несколько недель 17-летний немец в составе Prema участвовал в тестах «Формулы-3». В прошлом сезоне Шумахер стал вторым в немецкой серии «Формулы-4».

«Формула-3″ станет идеальным шагом для меня, и я готов стартовать в новом году. Я также очень рад остаться в Prema, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться. Я не могу дождаться 2017 года, чтобы начать», — сказал Мик Шумахер.

Место пилота освободилось после того, как чемпион минувшего сезона канадец Лэнс Стролл подписал контракт с командой «Формулы-1» «Уильямс». Prema в минувшем сезоне победила в европейской серии «Формулы-3» также и в Кубке конструкторов.

Михаэль Шумахер, серьезно пострадавший при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года, с сентября 2014 года проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало.