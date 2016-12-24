Кастроневес и Хинчклифф выступят на Гонке чемпионов-2017
Гонщики IndyCar Элио Кастроневес и Джеймс Хинчклифф примут участие в Гонке чемпионов-2017. Примечательно, что их напарниками по Кубку наций могут стать болельщики — в ходе голосования ROC Factor Кастроневесу подберут партнёра из Южной Америки, а Хинчклиффу из Северной, сообщает
пресс-служба турнира.
В Гонке чемпионов также выступят Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Дэвид Култхард, Хуан Пабло Монтойя, Фелипе Масса, Александер Росси, Райан
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