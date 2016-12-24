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24 декабря 2016, 11:47 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Кастроневес и Хинчклифф выступят на Гонке чемпионов-2017

Гонщики IndyCar Элио Кастроневес и Джеймс Хинчклифф примут участие в Гонке чемпионов-2017. Примечательно, что их напарниками по Кубку наций могут стать болельщики — в ходе голосования ROC Factor Кастроневесу подберут партнёра из Южной Америки, а Хинчклиффу из Северной, сообщает пресс-служба турнира.

В Гонке чемпионов также выступят Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Дэвид Култхард, Хуан Пабло Монтойя, Фелипе Масса, Александер Росси, Райан Хантер-Рей, Тони Кэнаан, Трэвис Пастрана, Курт Буш, Том Кристенсен, Кайл Буш и Скотт Спид.
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