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https://sport.mail.ru/news/autosport/28240523/
23 декабря 2016, 20:42 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Нёвиль обошёл Вандорна в борьбе за приз «Лучший пилот Бельгии» в 2016 году

Пилот «Хёнде» Тьерри Нёвиль признан гонщиком года в Бельгии Королевским автомобильным клубом, сообщает сам Нёвиль в своём «твиттере».

Нёвиль в 2016 году занял второе место в чемпионате мира по ралли, уступив четырёхкратному чемпиону Себастьену Ожье.

В борьбе за титул лучшего в Бельгии Нёвиль обошёл дебютировавшего в Формуле-1 Стоффеля Вандорна, который заменил Фернандо Алонсо в составе «Макларена» на Гран-при Бахрейна. В следующем сезоне Вандорн будет боевым пилотом команды рядом с Алонсо.
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