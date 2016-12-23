Нёвиль обошёл Вандорна в борьбе за приз «Лучший пилот Бельгии» в 2016 году
Пилот «Хёнде» Тьерри Нёвиль признан гонщиком года в Бельгии Королевским автомобильным клубом, сообщает сам Нёвиль в своём «твиттере».
Нёвиль в 2016 году занял второе место в чемпионате мира по ралли, уступив четырёхкратному чемпиону Себастьену Ожье.
В борьбе за титул лучшего в Бельгии Нёвиль обошёл дебютировавшего в Формуле-1 Стоффеля Вандорна, который заменил Фернандо Алонсо в составе «Макларена» на
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