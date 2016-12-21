Огонь, вода и медные трубы. Как пилотов КАМАЗа готовят к «Дакару»
Корреспондент «Советского спорта» выяснил, как специалисты занимались подготовкой гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» к главному старту года.
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Здесь же, в Набережных Челнах, прямо в
«У нас есть свой спортзал, и люди ходят туда три раза в неделю. Экипажники даже чаще, потому что, если твой темп на трассе падает, значит, ты не готов физически. У нас это недопустимо», — уверен Эдуард Николаев, серебряный призер 2015 года. — «Ладно, если человеку не хватает
Рядом с цехом — фитнес-зал: все необходимые тренажеры, бассейн с имитацией встречного течения, сауна, хамам, массажный кабинет, криокамера — все оборудовано по последнему слову техники, во многом благодаря генеральному спонсору команды, банку ВТБ, который остается с КАМАЗом с 2005 года.
«Мы эту камеру называем ice queen — ледяная королева», — смеется Елизавета Залужная, штатный массажист КАМАЗовцев. — Запускаем в нее ребят: лицо снаружи, чтобы не повредить легкие. Температура в криокамере от «минус 120» до «минус 150″ градусов. Нужно внимательно смотреть на состояние находящегося в ней человека. Она оказывает очень мощный восстановительный эффект после тренировок. У гонщиков забиваются мышцы, в них скапливается молочная кислота. Вот этот выплеск эндорфина, который происходит в криокамере, разгоняет молочную кислоту по организму. Так они проще переносят тренировки. Плюс ко всему, криокамера улучшает состояние кожи. Эмоциональное настроение также поднимается, мощный эффект».
Елизавета и на протяжении всего «Дакара» будет рядом с участниками ралли. Сейчас команда даже думает, как бы взять «ледяную королеву» с собой — пока невозможно. Остается уповать на массаж. Основные зоны — спина, шея, позвоночник. В первую очередь, конечно, — гонщики. Остальные — потом. Иногда удается помочь даже другим российским участникам «Дакара». Но есть в гонке и фактор, который никаким массажем, никакой криокамерой не победить — высота.
«Высота — это важный фактор на “Дакаре”, и тот, кто меньше потеряет по технике и “физухе”, оказывается на финише в “тройке” лидеров. Высота на многих плохо действует. Разговаривал с джипистами, легендарными пилотами, у них с этим были большие проблемы. И сейчас многие команды готовятся со своими врачами именно к высоте. Мы тоже — с инновационным центром Олимпийского комитета России, который занимается нашей горной подготовкой. Три раза в году они приезжают к нам: двухнедельные тренировки — “мучают” нас днями и ночами», — рассказывает Айрат Мардеев, победитель «Дакара» 2015 года.
«Мы третий год с ними работаем», — подхватывает Дмитрий Сотников, серебряный призер ралли «Шелковый путь». — «Они имеют достаточно большой опыт в этой области. Подготовка к горам ведется на основе опыта профессионального спорта. В этом году мы провели одну гипоксическую тренировку, направленную непосредственно на адаптацию к горным условиям. Это специальные генераторы, которые используются дома — спишь
Укреплять надо не только физическое здоровье, но и психологическое. «Дакар» — не место для слабых духом.
«Физически ты можешь быть к этому готов, за столько лет организм привык. Самое сложное в голове себя подготовить», — объясняет Мардеев. — «Многих людей ломает, они перегорают, и все, не могут нормально ехать, ошибаются очень часто. Ложимся поздно, встаем рано. Поэтому нужно стараться отключаться от всего — хоть
Об этом в КАМАЗе тоже подумали. Штатного психолога в команде нет — приходится пользоваться услугами стороннего специалиста.
«В будущем он появится. В этом году начали работать со спортивным психологом. У нее своя программа, которая использовалась олимпийской сборной по стрельбе из лука, они показали в Рио прекрасные результаты», — говорит Сотников. — «Мое мнение, такой человек всегда должен присутствовать в команде. Психолог дал очень много ценных и полезных советов: постановка цели и ее достижение. Лично для себя много интересного почерпнул, на многие вещи смотрю
А еще в гараже КАМАЗа играют в шахматы. Начали, когда это еще не было мейнстримом, задолго до чемпионского матча Карякина против Карлсена. Шахматы и в комнате отдыха рядом с сауной. Осталось лишь, чтобы одна из четырех пешек в итоге смогла стать королевой.
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