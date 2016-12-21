Огонь, вода и медные трубы. Как пилотов КАМАЗа готовят к «Дакару»

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Самый известный ралли-рейд планеты «Дакар» — это настоящее испытание не только для техники, но и для человеческого организма. В первые две недели 2017 года уложатся более 9000 километров по жестокой Южной Америке, пески, горы, болота, леса, 40-градусная жара днем в Парагвае, нулевая температура ночью в Боливии, подъем на 4500 метров и спуск почти до уровня моря. Чтобы выдержать такое, проводя в кровати в лучшем случае по 4−5 часов… Хотя, о какой кровати может идти речь? Палатка и спальный мешок — вот удел участников «Дакара». Не каждый способен такое выдержать.

Здесь же, в Набережных Челнах, прямо в штаб-квартире команды «КАМАЗ-мастер», по соседству с гаражом и цехом, где рождаются гоночные КАМАЗы, лучшие спортивные грузовики планеты, проходит и закалка организма.

«У нас есть свой спортзал, и люди ходят туда три раза в неделю. Экипажники даже чаще, потому что, если твой темп на трассе падает, значит, ты не готов физически. У нас это недопустимо», — уверен Эдуард Николаев, серебряный призер 2015 года. — «Ладно, если человеку не хватает чего-то от машины. Но если ты приехал на “Дакар” физически неподготовленным, тогда рано ты приехал — машина все из тебя выжала. Должно быть наоборот. Не должно хватать машины, а физически в любую жару, в любом состоянии, должен быть крепким».

Рядом с цехом — фитнес-зал: все необходимые тренажеры, бассейн с имитацией встречного течения, сауна, хамам, массажный кабинет, криокамера — все оборудовано по последнему слову техники, во многом благодаря генеральному спонсору команды, банку ВТБ, который остается с КАМАЗом с 2005 года.

«Мы эту камеру называем ice queen — ледяная королева», — смеется Елизавета Залужная, штатный массажист КАМАЗовцев. — Запускаем в нее ребят: лицо снаружи, чтобы не повредить легкие. Температура в криокамере от «минус 120» до «минус 150″ градусов. Нужно внимательно смотреть на состояние находящегося в ней человека. Она оказывает очень мощный восстановительный эффект после тренировок. У гонщиков забиваются мышцы, в них скапливается молочная кислота. Вот этот выплеск эндорфина, который происходит в криокамере, разгоняет молочную кислоту по организму. Так они проще переносят тренировки. Плюс ко всему, криокамера улучшает состояние кожи. Эмоциональное настроение также поднимается, мощный эффект».

Елизавета и на протяжении всего «Дакара» будет рядом с участниками ралли. Сейчас команда даже думает, как бы взять «ледяную королеву» с собой — пока невозможно. Остается уповать на массаж. Основные зоны — спина, шея, позвоночник. В первую очередь, конечно, — гонщики. Остальные — потом. Иногда удается помочь даже другим российским участникам «Дакара». Но есть в гонке и фактор, который никаким массажем, никакой криокамерой не победить — высота.

«Высота — это важный фактор на “Дакаре”, и тот, кто меньше потеряет по технике и “физухе”, оказывается на финише в “тройке” лидеров. Высота на многих плохо действует. Разговаривал с джипистами, легендарными пилотами, у них с этим были большие проблемы. И сейчас многие команды готовятся со своими врачами именно к высоте. Мы тоже — с инновационным центром Олимпийского комитета России, который занимается нашей горной подготовкой. Три раза в году они приезжают к нам: двухнедельные тренировки — “мучают” нас днями и ночами», — рассказывает Айрат Мардеев, победитель «Дакара» 2015 года.

«Мы третий год с ними работаем», — подхватывает Дмитрий Сотников, серебряный призер ралли «Шелковый путь». — «Они имеют достаточно большой опыт в этой области. Подготовка к горам ведется на основе опыта профессионального спорта. В этом году мы провели одну гипоксическую тренировку, направленную непосредственно на адаптацию к горным условиям. Это специальные генераторы, которые используются дома — спишь две-три недели в специальной палатке, где имитируется перепад высот. Организм привыкает. Только атмосферное давление остается неизменным. Дальше — тренировки в спортзале в специальных масках. В них выполняются упражнения и на мышцы, и на координацию головы, и на вестибулярный аппарат, — все, что может пригодиться в гонке».

Укреплять надо не только физическое здоровье, но и психологическое. «Дакар» — не место для слабых духом.

«Физически ты можешь быть к этому готов, за столько лет организм привык. Самое сложное в голове себя подготовить», — объясняет Мардеев. — «Многих людей ломает, они перегорают, и все, не могут нормально ехать, ошибаются очень часто. Ложимся поздно, встаем рано. Поэтому нужно стараться отключаться от всего — хоть какое-то время для этого находить».

Об этом в КАМАЗе тоже подумали. Штатного психолога в команде нет — приходится пользоваться услугами стороннего специалиста.

«В будущем он появится. В этом году начали работать со спортивным психологом. У нее своя программа, которая использовалась олимпийской сборной по стрельбе из лука, они показали в Рио прекрасные результаты», — говорит Сотников. — «Мое мнение, такой человек всегда должен присутствовать в команде. Психолог дал очень много ценных и полезных советов: постановка цели и ее достижение. Лично для себя много интересного почерпнул, на многие вещи смотрю по-другому. Даст бог, пригодится во время гонки».

А еще в гараже КАМАЗа играют в шахматы. Начали, когда это еще не было мейнстримом, задолго до чемпионского матча Карякина против Карлсена. Шахматы и в комнате отдыха рядом с сауной. Осталось лишь, чтобы одна из четырех пешек в итоге смогла стать королевой.