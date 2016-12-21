«КАМАЗ-мастер» отправляется в дикую пустыню

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ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ НА РОДИНУ ИНДЕЙЦЕВ ГУАРАНИ

Пятнадцать с половиной тысяч километров меньше чем за две недели. Как в фильме «Безумный Макс» русские «КАМАЗы» будут пробираться сквозь дикие пустыни Южной Америки и Африки в течение двенадцати дней, чтобы финишировать первыми в этих сумасшедших гонках. Старты легендарного «Дакара» и дикого марафона «Африка Эко Рейс» начнутся буквально на следующий день после Нового года.

Впервые в истории команда «КАМАЗ-мастер» будет гоняться в двух ралли-марафонах одновременно. Четыре машины уже плывут на пароме через Атлантический океан. Со дня на день, грузовики прибудут в порт Буэнос-Айреса — в город, где 14 января они будут финишировать в знаменитой гонке «Дакар». После выгрузки с парома, машины отправятся на родину индейцев Гуарани — в город Асуньсон в Парагваях, в котором гонка 2 января стартует гонка.

Кроме Аргентины и Парагвая, пять этапов «Дакара» пройдут так же по территории Боливии. Общая протяженность маршрута — 9000 км, причем половина этих дорог никогда ранее в «Дакарах» не использовалась. Российская команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена в многодневке четырьмя экипажами с пилотами Эдуардом Николаевым, Айратом Мардеевым, Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым во главе.

Интересно, что трехкратный победитель «Африки Эко Рейса» Антон Шибалов в этот раз отправится на «Дакар» в Южную Америку, в то время как Андрей Каргинов — победитель «Дакара-2014», который проходил в Южной Америке, будет выступать в африканской гонке. Кроме Каргинова в «Африке Эко Рейсе» выступит еще один российский пилот Сергей Куприянов.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, руководитель команды Владимир Чагин отметил, что у команды есть все шансы на борьбу за призовые места в обеих гонках:

— Впервые нам предстоят два больших события, которые начнутся в один день. Что ж, будем следить за двумя гонками одновременно. В Африке машины будут финишировать чуть раньше из-за разницы часовых поясов. Надеюсь, наши ребята выступят достойно на обоих континентах, — сказал Чагин.

4000 РУССКИХ ЛОШАДИННЫХ СИЛ

При подготовке к «Дакару-2017» команда «КАМАЗ-мастера» внесла изменения в конструкцию машин, также был улучшен двигатель. Пилот команды Айрат Мардеев об изменениях отозвался положительно:

— Изменения сильно повлияли на авто. Мы понизили центр тяжести и теперь машина стала более устойчивой на извилистых участках. Мы будем увереннее чувствовать себя на трассе. Так же хорошие изменения были сделаны в двигателе, что особенно важно, потому что многие участки маршрута будут проходить по высокогорной местности, — заявил Мардеев.

Тем не менее мощность двигателя осталась прежней — 1000 лошадиных сил. По мнению руководителя команды Владимира Чагина этого достаточно, чтобы показать хорошие результаты в гонках.

— С весом, который имеет наш грузовик, это идеальная мощность, — отметил Владимир Чагин. — Можно было увеличить ее еще больше, но тогда возникает вопрос выдержит ли все остальное — полуоси, мосты, коробка передач и так далее. В любом случае у всех наших основных конкурентов мощность тоже либо 1000 либо максимум 1100 лошадиных сил.

В качестве основных конкурентов «КАМАЗа» Чагин назвал команды «Ивеко», «Ман», «Рено», «Татра» и «Скания», а также отметил прогресс белорусского «МАЗ-СПОРТавто».

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Еще летом этого года участие российской команды «КАМАЗ-МАСТЕР» в «Дакаре-2017» было под большим вопросом: в 2015 году один из главных инвесторов прекратил финансовую поддержку. В июне 2016 года финансовые трудности достигли критической точки. 13-кратный чемпион «Дакара» с трудом нашел деньги на участие в «Шелковом Пути», но средств на подготовку и участие в «Дакаре-2017» уже не оставалось. К счастью, генеральный спонсор команды «КАМАЗ-мастер» — банк ВТБ — увеличил финансирование команды в два раза. И буквально спас легендарную команду.

— «КАМАЗ-мастер» — один из наших любимых спонсорских проектов, — рассказала начальник отдела спонсорства и специальных проектов банка ВТБ Елена Мелихова. — Мы начали сотрудничество с командой в 2006 году. То есть вместе мы уже десять лет. Все это время мы следили за выступлением команды, переживали и болели за нее. Когда у «КАМАЗ-мастер» начались финансовые проблемы, мы с пониманием отнеслись к этому и увеличили спонсорский взнос до 150 млн рублей.

Признательность спонсорам за поддержку выразил руководитель команды Владимир Чагин:

— В 2016 году мы участвовали в трех больших гонках: «Дакар», «Африка Эко Рейс» и «Шелковый путь». У нас были сложности, и многие вещи мы не успели реализовать. Но в следующем году, думаю, сможем сделать все, что запланировали благодаря нашим партнерам и поддержке генерального спонсора банка ВТБ. Мы очень ценим наших спонсоров. На нашем авто значок ВТБ, и все последние десять лет мы всегда достигали побед. Очень рады, что банк смог увеличить бюджет в такой непростой для нас ситуации, — сказал Владимир Чагин.