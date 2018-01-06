Дакар-2018. Чего ждать, за кого болеть
В субботу в Лиме стартует самый престижный
В субботу в Лиме стартует самый престижный
Одно из самых знаменитых соревнований в мире автоспорта продолжает эксперименты, пытаясь удержать лидирующие позиции, несмотря на многочисленные объективные трудности и происки конкурентов. Считается, что «Дакар» имеет вторую по численности телеаудиторию после «Формулы-1» и собирает на обочинах трасс до четырех миллионов болельщиков. Во время нынешнего 40-го рейда в истории и десятого — после переезда в Южную Америку — организаторы попытаются удержать достигнутые позиции. Для этого, в частности, дата старта была максимально отодвинута от рождественских и новогодних праздников — ралли начнется на несколько дней позже обычного и впервые после пятилетнего перерыва вернется в Перу, где намечены песчаные отрезки гонки.
Когда в 2009 году
КАЛЕНДАРЬ РЕЙДА
6 января. 1 этап. Лима (Перу) — Писко, 272 км (спецучастки — 31 км)
7 января. 2 этап. Кольцевая гонка в Писко, 278 км (267 км)
8 января. 3 этап. Писко — Сан
9 января. 4 этап. Сан
10 января. 5 этап. Сан
11 января. 6 этап. Арекипа —
12 января. День отдыха в Ла-Пасе
13 января. 7 этап.
14 января. 8 этап. Уюни — Туписа, 584/558 км (498/380 км)
15 января. 9 этап. Туписа — Сальта (Аргентина), 754 км (242 км)
16 января. 10 этап. Сальта — Белен, 795 км (372 км)
17 января. 11 этап. Белен — Чилесито 484/746 км (280 км)
18 января. 12 этап. Чилесито —
19 января. 13 этап.
20 января. 14 этап. Кордоба, 284 км (119 км).
Маршрут ралли общей протяженностью примерно в 9000 км составлен таким образом, чтобы решающей стала заключительная часть
ГРУЗОВИКИ
Многократный победитель этого класса — команда «КАМАЗ-мастер» — часть межсезонья провела в нервных поисках денег для выступления, но в итоге выставляет полный состав — четыре машины, одна из которых традиционно считается «техничкой». Возглавляют экипажи пилоты Эдуард Николаев (действующий победитель рейда), чемпион-2015 Айрат Мардеев, а также победитель «Шелкового пути» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Главный конкурент россиян — голландец Жерар де Рой на сей раз выступает на Africa Race, а в его отсутствие лидером команды «Ивеко» будет бывший гонщик WRC аргентинец Федерико Виллагра. Всего в классе грузовиков 42 экипажа, но, россияне на своих новых машинах остаются безусловными фаворитами. Начиная с 2000 года «КАМАЗ-мастер» проиграл только четыре «Дакара».
ВНЕДОРОЖНИКИ И МОТОВЕЗДЕХОДЫ
В самом престижном классе основная интрига крутится вокруг двух французов — 13-кратного победителя «Дакара» Стефана Петеранселя и легенды классического ралли Себастьяна Леба. Их дуэль стала украшением прошлого рейда. На сей раз все усугубляется тем, что команда «Пежо», которую представляют оба фаворита, в следующем сезоне вновь покидает гонку, так что для Леба это, возможно, последний шанс победить на трассах «Дакара». «Пежо» напоследок вообще выставило суперзвездную бригаду, куда также входит пятикратный чемпион «Дакара» в классе мотоциклов Сириль Депре, а также двукратный чемпион мира по классическому ралли Карлос
Конкуренцию этой суперчетверке наверняка составят катарец Нассер
МОТОЦИКЛЫ И КВАДРОЦИКЛЫ
В классе мото после того, как завершил карьеру Марк Кома, нет слишком ярких звезд, а фаворитов — почти десяток. Скорее всего, победитель «Дакара-2016» австралиец Тоби Прайс попытается взять реванш за прошлый сезон, когда он не сумел завершить гонку
Зато есть фаворит зачета квадроциклов и прошлогодний победитель Сергей Карякин. Спортсмен из Екатеринбурга тоже столкнулся с финансовым проблемами, но успешно решил их и даже расширил свою команду поддержки. Мешать Карякину отстаивать свой титул будут два других