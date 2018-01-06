Дакар-2018. Чего ждать, за кого болеть

Источник: Спорт-Экспресс

Одно из самых знаменитых соревнований в мире автоспорта продолжает эксперименты, пытаясь удержать лидирующие позиции, несмотря на многочисленные объективные трудности и происки конкурентов. Считается, что «Дакар» имеет вторую по численности телеаудиторию после «Формулы-1» и собирает на обочинах трасс до четырех миллионов болельщиков. Во время нынешнего 40-го рейда в истории и десятого — после переезда в Южную Америку — организаторы попытаются удержать достигнутые позиции. Для этого, в частности, дата старта была максимально отодвинута от рождественских и новогодних праздников — ралли начнется на несколько дней позже обычного и впервые после пятилетнего перерыва вернется в Перу, где намечены песчаные отрезки гонки.

Когда в 2009 году из-за проблем с безопасностью «Дакар» переехал из Африки в Южную Америку казалось, что гонку ждет эра благоденствия в спокойном и очень интересном для автопроизводителей регионе. Однако все оказалось не так просто. На старом маршруте в те же сроки возник конкурирующий рейд Africa Race, регулярно переманивающий сильные команды и звездных гонщиков. А к 2016 году из-за землетрясения в Чили и экономических трудностей Перу в календаре «Дакара» осталось только две страны — Боливия и Аргентина. В 2017-м к ним удалось подключить Парагвай, но два этапа из-за непогоды пришлось отменить. На сей раз есть надежда, что в юбилейный сезон все обойдется без форс-мажора и трагических инцидентов, которых продолжают сопровождать «Дакар», несмотря на все меры предосторожности.

КАЛЕНДАРЬ РЕЙДА

6 января. 1 этап. Лима (Перу) — Писко, 272 км (спецучастки — 31 км)

7 января. 2 этап. Кольцевая гонка в Писко, 278 км (267 км)

8 января. 3 этап. Писко — Сан Хуан-де-Маркона, 502 км (295 км)

9 января. 4 этап. Сан Хуан-де-Маркона, 444 км (330 км)

10 января. 5 этап. Сан Хуан-де-Маркона — Арекипа, 770/932 км (264/267 км)

11 января. 6 этап. Арекипа — Ла-Пас (Боливия), 758 км (313 км)

12 января. День отдыха в Ла-Пасе

13 января. 7 этап. Ла-Пас — Уюни, 726/669 км (425/368 км)

14 января. 8 этап. Уюни — Туписа, 584/558 км (498/380 км)

15 января. 9 этап. Туписа — Сальта (Аргентина), 754 км (242 км)

16 января. 10 этап. Сальта — Белен, 795 км (372 км)

17 января. 11 этап. Белен — Чилесито 484/746 км (280 км)

18 января. 12 этап. Чилесито — Сан-Хуан. 722/791 км (375/522 км)

19 января. 13 этап. Сан-Хуан — Кордоба. 904/927 км (423/368 км)

20 января. 14 этап. Кордоба, 284 км (119 км).

Маршрут ралли общей протяженностью примерно в 9000 км составлен таким образом, чтобы решающей стала заключительная часть ралли-рейда на территории Аргентины, но при этом многое станет понятно уже на участках в дюнах Перу. Значительная часть дистанции по соображениям безопасности проложена отдельно для грузовиков и отдельно — для легковых авто с мотоциклами.

ГРУЗОВИКИ

Многократный победитель этого класса — команда «КАМАЗ-мастер» — часть межсезонья провела в нервных поисках денег для выступления, но в итоге выставляет полный состав — четыре машины, одна из которых традиционно считается «техничкой». Возглавляют экипажи пилоты Эдуард Николаев (действующий победитель рейда), чемпион-2015 Айрат Мардеев, а также победитель «Шелкового пути» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Главный конкурент россиян — голландец Жерар де Рой на сей раз выступает на Africa Race, а в его отсутствие лидером команды «Ивеко» будет бывший гонщик WRC аргентинец Федерико Виллагра. Всего в классе грузовиков 42 экипажа, но, россияне на своих новых машинах остаются безусловными фаворитами. Начиная с 2000 года «КАМАЗ-мастер» проиграл только четыре «Дакара».

ВНЕДОРОЖНИКИ И МОТОВЕЗДЕХОДЫ

В самом престижном классе основная интрига крутится вокруг двух французов — 13-кратного победителя «Дакара» Стефана Петеранселя и легенды классического ралли Себастьяна Леба. Их дуэль стала украшением прошлого рейда. На сей раз все усугубляется тем, что команда «Пежо», которую представляют оба фаворита, в следующем сезоне вновь покидает гонку, так что для Леба это, возможно, последний шанс победить на трассах «Дакара». «Пежо» напоследок вообще выставило суперзвездную бригаду, куда также входит пятикратный чемпион «Дакара» в классе мотоциклов Сириль Депре, а также двукратный чемпион мира по классическому ралли Карлос Сайнс-старший. Впрочем, последний сейчас в основном занят устройством карьеры своего сына в «Формуле-1».

Конкуренцию этой суперчетверке наверняка составят катарец Нассер Аль-Аттийя из «Тойоты», а также финн Микка Хирвонен на «Мини». Напомню, что именно в этой категории также заявлен известный футбольный тренер португалец Андре Виллаш-Боаш, а также пилоты-женщины — испанка Кристина Гутьеррес и перуанка Фернанда Канно. За рулем «Тойоты» также поедут россиянине — отец и сын Сергей и Иван Шихотаровы. Второй год подряд в отдельный класс выделены мотовездеходы. Здесь заявлены всего 13 машин, а следить интересно будет за итальянкой Камелией Липароти, одержавшей на «Дакаре» девять побед подряд на квадроцикле в женском зачете.

МОТОЦИКЛЫ И КВАДРОЦИКЛЫ

В классе мото после того, как завершил карьеру Марк Кома, нет слишком ярких звезд, а фаворитов — почти десяток. Скорее всего, победитель «Дакара-2016» австралиец Тоби Прайс попытается взять реванш за прошлый сезон, когда он не сумел завершить гонку из-за травмы. Под первым номером заявлен прошлогодний чемпион Сэм Сандерленд из Великобритании. Оба упомянутых гонщика представляют команду KTM, которая побеждает на «Дакаре» уже 16 рейдов подряд. На сей раз стартовать собираются в общей сложности 167 мотогонщиков. Причем, 13-й номер в самой опасной категории суеверно не используется. Россиян среди участников зачета мотоциклов нет.