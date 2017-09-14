В Челябинск приезжают сильнейшие пилоты Урала

«Сильнейшие пилоты Урала! Высокие скорости! Море дыма из-под колес мощных дрифт-каров», — сообщает одни из организаторов — автотракторный факультет ЮУрГУ.

Сильнейшие пилоты Урала покажут высочайший уровень мастерства прохождения трассы в управляемом заносе и порадуют зрителей эффектным парным дрифтом на минимальном расстоянии друг от друга. «Мы организуем близкие парные заезды на новом конфиге! Выберем нового чемпиона», — рассказывают организаторы.

Чемпионат состоится на большой парковке ледовой арены «Трактор» Челябинска.

В 8 часов начнется регистрация участников и тренировки, в 13 часов — квалификация. В 15 часов пройдет открытие соревнований и начнутся парные заезды.

В 17 часов каждый желающий сможет прокатиться в дрифт-такси за 1000 рублей. В 18 часов любой желающий сможет получить автограф и сфотографироваться с участниками соревнований. В программе соревнований также бесплатный тест-драйв. В 18 часов 30 минут состоится награждение победителей.

Стоимость билета на чемпионат — 300 рублей, VIP-билет — 1000 рублей. Билеты продаются на входе. Детям до 10 лет вход бесплатный (обязательно сопровождение родителей).

«Питание спортсменов и болельщиков организует компания Гриль Мастер. В этот раз ребята будут готовить плов, стейки из свиной шеи и мраморной говядины, также будут колбаски на гриле, выпечка и натуральные морсы. Еда будет на любой вкус и кошелёк», — заверяют организаторы.