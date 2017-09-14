В Челябинск приезжают сильнейшие пилоты Урала
В субботу, 16 сентября, челябинцев ждет захватывающее зрелище — финал открытого чемпионата Уральского Федерального округа по дрифту 2017.
«Сильнейшие пилоты Урала! Высокие скорости! Море дыма
Сильнейшие пилоты Урала покажут высочайший уровень мастерства прохождения трассы в управляемом заносе и порадуют зрителей эффектным парным дрифтом на минимальном расстоянии друг от друга. «Мы организуем близкие парные заезды на новом конфиге! Выберем нового чемпиона», — рассказывают организаторы.
Чемпионат состоится на большой парковке ледовой арены «Трактор» Челябинска.
В 8 часов начнется регистрация участников и тренировки, в 13 часов — квалификация. В 15 часов пройдет открытие соревнований и начнутся парные заезды.
В 17 часов каждый желающий сможет прокатиться в
Стоимость билета на чемпионат — 300 рублей,
«Питание спортсменов и болельщиков организует компания Гриль Мастер. В этот раз ребята будут готовить плов, стейки из свиной шеи и мраморной говядины, также будут колбаски на гриле, выпечка и натуральные морсы. Еда будет на любой вкус и кошелёк», — заверяют организаторы.
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