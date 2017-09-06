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https://sport.mail.ru/news/automoto/30915623/
6 сентября 2017, 13:33 | Авто/мото | dostup1.ru

В День города челябинцам покажут экстремальные гонки по бездорожью

В южноуральской столице пройдет этап всемирных соревнований Rainforest Challenge Russia Ural.

В Челябинске 9 сентября состоится этап всемирно известного внедорожного соревнования Rainforest Challenge Russia Ural — в столицу Южного Урала съедутся 200 спортсменов и 50 экипажей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Этап соревнований Rainforest Challenge (RFC) пройдет на внедорожном полигоне, расположенном в районе развязки дорог на Аэропорт — Курганский тракт с 10 до 16 часов. Водители будут соревноваться в умении управлять автомобилем в условиях экстремального бездорожья. Организаторы обещают зрителям скоростные спуски, грязевые болота и штурм водных преград. Здесь же состоится отборочный этап Чемпионата России по троффи-рейдам на ATV (квадроциклах).

Соревнования Rainforest Challenge появились в Малайзии. За более чем 20-летнюю историю в гонке приняли участие представители стран Европы, Америки, Австралии и Океании. Российские спортсмены участвуют в соревновании последние 13 лет. Четыре года назад гонки мировой серии RFC стартовали в России. Представителем нашей страны стала спортивная команда PRO-X.

Организатор — команда Red off-road expedition, которая проводит внедорожные экспедиции и соревнования по всему миру начиная с 1997 года. Отметим, что на Урале Гонка RFC Russia Ural будет проходить второй раз. В 2016 году в ней участвовали 30 экипажей, за борьбой которых наблюдали свыше 7 тыс. зрителей.
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