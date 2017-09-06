В День города челябинцам покажут экстремальные гонки по бездорожью

В Челябинске 9 сентября состоится этап всемирно известного внедорожного соревнования Rainforest Challenge Russia Ural — в столицу Южного Урала съедутся 200 спортсменов и 50 экипажей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Этап соревнований Rainforest Challenge (RFC) пройдет на внедорожном полигоне, расположенном в районе развязки дорог на Аэропорт — Курганский тракт с 10 до 16 часов. Водители будут соревноваться в умении управлять автомобилем в условиях экстремального бездорожья. Организаторы обещают зрителям скоростные спуски, грязевые болота и штурм водных преград. Здесь же состоится отборочный этап Чемпионата России по троффи-рейдам на ATV (квадроциклах).

Соревнования Rainforest Challenge появились в Малайзии. За более чем 20-летнюю историю в гонке приняли участие представители стран Европы, Америки, Австралии и Океании. Российские спортсмены участвуют в соревновании последние 13 лет. Четыре года назад гонки мировой серии RFC стартовали в России. Представителем нашей страны стала спортивная команда PRO-X.