Чемпионат России по автокроссу пройдет под Воронежем 10 сентября

Финал Чемпионата России по автомобильному кроссу начнется в спорткомплексе «Белый колодец» в 11:00 воскресенья, 10 сентября. Соревнования пройдут в семи классах — это не менее 100 спортсменов, которые поборются за звание чемпиона России. В соревнованиях примут участие пилоты с шести лет.

Автомобильный кросс отличается динамичностью заездов и количеством участников. В программе заезды по грунтовой трассе с резкими поворотами, трамплинами и виражами. В перерывах между заездами зрители комплекса смогут пообщаться с пилотами, принять участие в бесплатной лотерее и посмотреть шоу-программу.

Доехать до спорткомплекса можно по Курской трассе (А144), повернув налево перед селом Девица в карьер «Белый колодец».