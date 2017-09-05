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https://sport.mail.ru/news/automoto/30904091/
5 сентября 2017, 15:05 | Авто/мото | РИА "Воронеж"

Чемпионат России по автокроссу пройдет под Воронежем 10 сентября

В гонках поучаствуют более 100 пилотов.

Финал Чемпионата России по автомобильному кроссу начнется в спорткомплексе «Белый колодец» в 11:00 воскресенья, 10 сентября. Соревнования пройдут в семи классах — это не менее 100 спортсменов, которые поборются за звание чемпиона России. В соревнованиях примут участие пилоты с шести лет.

Автомобильный кросс отличается динамичностью заездов и количеством участников. В программе заезды по грунтовой трассе с резкими поворотами, трамплинами и виражами. В перерывах между заездами зрители комплекса смогут пообщаться с пилотами, принять участие в бесплатной лотерее и посмотреть шоу-программу.

Доехать до спорткомплекса можно по Курской трассе (А144), повернув налево перед селом Девица в карьер «Белый колодец».

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