Чемпионат России по автокроссу пройдет под Воронежем 10 сентября
В гонках поучаствуют более 100 пилотов.
Финал Чемпионата России по автомобильному кроссу начнется в спорткомплексе «Белый колодец» в 11:00 воскресенья, 10 сентября. Соревнования пройдут в семи классах — это не менее 100 спортсменов, которые поборются за звание чемпиона России. В соревнованиях примут участие пилоты с шести лет.
Автомобильный кросс отличается динамичностью заездов и количеством участников. В программе заезды по грунтовой трассе с резкими поворотами, трамплинами и виражами. В перерывах между заездами зрители комплекса смогут пообщаться с пилотами, принять участие в бесплатной лотерее и посмотреть
Доехать до спорткомплекса можно по Курской трассе (А144), повернув налево перед селом Девица в карьер «Белый колодец».
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