Министр спорта РФ поблагодарил челябинскго губернатора за проведение этапа ралли «Шелковый путь»

Как сообщает пресс-служба губернатора, Павел Колобков направил официальное письмо в адрес губернатора, где выразил благодарность от имени министерства спорта России и от себя лично. Министр поблагодарил Бориса Дубровского и Вадима Евдокимова за оказанную поддержку в подготовке и проведение на высоком уровне спортивного участка маршрута международного ралли «Шелковый путь» Россия — Казахстан — Китай 2017 на территории региона.

«Выражаю Вам искреннюю благодарность и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — говорится в письме.

В период с 7 по 22 июля в 7 раз состоялось международное ралли «Шелковый путь» Россия — Казахстан — Китай. 10 июля маршрут ралли во второй раз прошел по территории четырех районов Челябинской области. Южноуральский этап стал 3 на пути следования каравана из Москвы в Сиань.

На территории Челябинской области трасса ралли составила 330 км и прошла по сельской местности и грунтовым дорогам вблизи населенных пунктов. На протяжении трассы были расположены несколько зрительских зон. Также на старте, около поселка Кундравы, и на финише скоростного участка в Троицком районе.