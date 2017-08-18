Министр спорта РФ поблагодарил челябинскго губернатора за проведение этапа ралли «Шелковый путь»
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков выразил благодарность губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и его заместителю Вадиму Евдокимову за подготовку и проведение международного ралли «Шелковый путь» на территории региона.
Как сообщает
«Выражаю Вам искреннюю благодарность и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — говорится в письме.
В период с 7 по 22 июля в 7 раз состоялось международное ралли «Шелковый путь» Россия — Казахстан — Китай. 10 июля маршрут ралли во второй раз прошел по территории четырех районов Челябинской области. Южноуральский этап стал 3 на пути следования каравана из Москвы в Сиань.
На территории Челябинской области трасса ралли составила 330 км и прошла по сельской местности и грунтовым дорогам вблизи населенных пунктов. На протяжении трассы были расположены несколько зрительских зон. Также на старте, около поселка Кундравы, и на финише скоростного участка в Троицком районе.
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