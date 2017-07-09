Участников ралли «Шелковый путь» в Уфе встречали тучи и тысячи горожан
Легендарные гонщики проехали по центральным улицам города.
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В это дождливое воскресенье Уфа вновь стала спортивной столицей. Стефан Петрансель, Себастьян Леб, Сириль Депре, Жерар Де Рой и Владимир Чагин — эти имена для настоящего любителя автомобильного спорта
Участники ралли «Шелковый путь — 2017» проехали по центральным улицам города, но большинство зрителей собралось на площади Салавата Юлаева. Здесь для уфимцев устроили настоящий концерт.
Поприветствовал со сцены участников ралли «Шелковый путь — 2017» мэр города Ирек Ялалов. Градоначальник пожелал всем безопасной езды и удачи на дорогах России.
Уже завтра, 10 июля, спортсменов ждет второй этап ралли. Спецучасток длинною 54 километра расположился между селами Буйда в Башкирии и Чкалов в Челябинской области. А дальше — бескрайние степи Казахстана и Китая. Общая дистанция ралли — 9 599 километров, из них — 4 094 километра спецучастков.
11 июля гонщики приедут в столицу Казахстана — Астану, а завершится ралли в древнем городе Сиань 22 июля. Многократный чемпион
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