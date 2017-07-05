«В детстве я боялся лифтов». Что страшит лучших российских гонщиков
Что никогда не сделает Маркелов, какие животные противны Квяту и когда чувствует дискомфорт Сироткин. Российские гонщики — о своих фобиях.
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Мы регулярно общаемся с ведущими российскими гонщиками, они комментируют свои свежие результаты на трассах, но понятно, что иногда стоит поговорить на отвлечённые темы. На сей раз мы попросили Даниила Квята, Сергея Сироткина и Артёма Маркелова рассказать о собственных страхах, какими бы они ни были.
«Было страшно — забились с менеджером в углу»
— Логично считать, что гонщики — бесстрашные люди. Но, наверное, вы тоже испытываете страх. Когда вы в первый раз столкнулись с высокой скоростью, проехали очень быстро на карте, то было
Даниил Квят: Нет, у меня не было страха перед скоростью. Естественно, ты получаешь удовольствие, потому что тебе не больно. Но когда попадаешь в первую аварию, то тебя это немного пугает и ты понимаешь, что это может быть физически больно. В картинге я пару раз попадал в аварии. На самом деле там даже опаснее, потому что всё открыто, тебя практически ничего не защищает. Несколько раз было пару ушибов, именно сильных, но в целом всё обходилось. Конечно, после этого очень неприятно возвращаться на трассу. Но теперь это в прошлом, и я знаю, что нужно выезжать обратно и делать свою работу. Было очень непросто выезжать на трассу после первых аварий. Но затем это становится автоматически, мы просто понимаем, что попадать в аварии — неприятно, вот и всё.
Сергей Сироткин: Картинг в плане своей скорости не настолько быстр на прямой, сколько в поворотах, но поворот — это контролируемый манёвр, поэтому бояться тут нечего. Что касается Формулы- 1, то тут уже всё делается настолько осознанно, настолько с пониманием, что страха никакого нет.
Артём Маркелов: Не было страшно ни разу, даже когда попадал в серьёзные аварии, переворачивалась машина — все равно не было страшно. Ты не замечаешь этого. Может, только
— Перед тем как гонщик стартует, какие эмоции? Тут нет небольшого чувства страха?
Д. К.: Думаю, это обычная спортивная напряжённость, волнение, концентрация. Твой мозг рассчитывает много сценариев, пытается о
А. К.: Это волнение, которое присутствует у всех. Сколько бы ты лет ни ездил, оно будет сопровождать тебя. Я думаю, это нормально. У всех свои цели:
— Застревали ли вы
Д. К.: Да, в детстве. Я не очень это любил: закрытое пространство, особенно когда гаснет свет в лифте. К тому же, я жил на девятом этаже. Было очень неприятно, поэтому можно сказать, что в детстве я боялся лифтов. Ещё боялся летать.
С. К.: Да застревал, и не один раз. Безусловно, это неприятное событие, если
А. К.: Никогда не застревал в лифте. У меня нет клаустрофобии. У мамы есть, а у меня нет.
«Мне противны змеи»
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Д. К.: Да нет, не было. Я особо никуда не высовывался, поэтому и не было. Часто приходилось подниматься на определённую высоту во время экскурсий, но мне не было страшно, так как я не боюсь высоты.
С. К.: Здание — не помню. На высоте чувствую дискомфорт. Не скажу, что я невыносимо боюсь высоты. Если находишься в здании и чувствуешь под ногами твёрдую опору в виде пола, то бояться тут нечего, но если это плохо зафиксированная точка опоры, например аттракционы или ещё
А. К.: Когда я приезжал в Дубай, то поднимался на 120-й этаж «Бурж-Халифы». Было нестрашно. Когда мне было 15−16 лет, поднимался на Эйфелеву башню в стеклянном лифте — вот тогда было реально страшно. У меня был другой менеджер, и мы вместе с ним забились в углу.
— А страха темноты никогда не было?
Д. К.: Нет, я не помню, чтобы я
С. К.: Нет, темноты никогда не боялся.
А. К.: Был страх того, когда ложишься спать и
— Какое самое неприятное животное или насекомое для вас?
Д. К.: До сих пор мне немного неприятны медузы.
С. К.: Если честно, никогда не задумывался. Не люблю всю эту живность, насекомых — но не потому что боюсь, а потому что неприятно. Всё это летает, ползает, жужжит, кусает, а потом весь чешешься — это не очень, а так, в целом, всё нормально.
А. К.: Змеи. Не знаю почему. Никогда не боялся змей, а потом в
— Есть ли страх выступления перед скоплением людей? Может, он был в детстве, при прочтении стихов?
Д. К.: Дискомфорт, конечно, был. Мне кажется, это естественное явление у молодых людей и детей, встречается довольно часто. Я бы не назвал это страхом. Страх — это когда ты боишься
С. К.: В детстве, когда читал стихи, об этом не задумывался. Я был непубличной личностью, но со временем замечаешь, как ты привыкаешь к большому интересу со стороны. Не могу сказать, что я себя чувствую комфортно, когда вокруг много людей и повсюду камеры, но и не могу сказать, что этого боюсь.
А. К.: У меня всегда были проблемы с этим, даже сейчас. Я могу давать нормальные интервью, но когда передо мной много людей, как на
«Не нравится, когда суют камеру в лицо»
— У многих людей есть страх перед камерой. Как гонщику вам приходится часто давать интервью на камеру. А когда всё только начиналось, то какие были ощущения?
Д. К.: В целом, когда репортёры держат дистанцию, мне комфортно. Но когда мне тычут в лицо, до сих пор это не нравится. Особенно когда у тебя был плохой день, а они налетают и суют камеру в лицо. Но, опять же, это не страх, а больше раздражение. Камеры тяжело бояться.
С. К.: Нет, такого не было. Особенно если это интервью в форме «вопрос-ответ», то нет проблем. Ты знаешь, о чём говоришь, знаешь, о чём должен ответить, поэтому не вижу, чего тут стоит бояться.
А. К.: Я на самом деле могу дать интервью на английском лучше, чем на русском. Тут такой же момент, как и с выступлениями на публику. Если раньше я боялся на английском давать интервью, а на русском спокойно, то сейчас всё наоборот.
— Есть ли страх перед возможностью заболеть? Боитесь ли за своё здоровье?
Д. К.: Да, но, опять же, это не страх. Если я заболею, я не смогу тренироваться, а значит буду в не очень хорошей форме для гонки. Это мне скорее волнует, чем пугает.
С. К.: Иногда задумываешься, что может
А. К.: Нет. Если ты заболел, то либо вылечишься, либо нет. Тут нечего бояться. В последнее время стал бояться падения самолётов. Когда начинается турбулентная зона, я уже начинаю визуализировать, как самолёт падает, как все прощаются, меня уже
— Есть ли страх за здоровье родных и близких?
Д. К.: Естественно. Всегда желаю всем здоровья, знаю, что это неприятно, когда
А. К.: Боюсь.
— Что вы посоветуете людям, которые испытывают
Д. К.: Обратиться к терапевту. Либо самому побороть свои страхи, лицом к лицу. Лучше спросить у людей, которые больше об этом знают, чем я. Я особо об этом не думаю.
С. К.: Что касается аттракционов, я думаю так: легче сделать всё спонтанно. То есть не думать об этом долго, а сразу после того, как тебе предложили — пойти и сделать это. На этом и вопрос закрыт. Что касается крайне экстремальных шагов, например, прыжка с парашютом. Считаю, что страх — это средство самосохранения, поэтому не нужно делать поспешных решений. К этому нужно прийти, шаг за шагом в своей голове, чтобы это перестало быть страхом.
А. К.: Был случай на Ибице: там аттракцион «Катапульта»,
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