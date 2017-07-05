Челябинская область готова к ралли «Шелковый путь-2017»

Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» участник челябинского клуба «УАЗ Патриот Урал» Алексей Братенёв, задействованный для подготовки южноуральских дорог к предстоящему событию, трасса полностью проложена и готова принять гостей. «Мы как следует “обкатали” ее на внедорожниках, — рассказывает Алексей. — Всего протяженность участка, по которому пройдет уральский маршрут ралли, составляет около 360 километров. Первая точка — поселок Кундралы в Чебаркульском районе. Потом дорога на некоторое время переходит в Учалинский район Башкирии, затем — обратно в Челябинскую область: Уйский, Пластовский и Троицкий районы. Потом начинается уже территория Казахстана, оттуда — в Китай. Финишная точка “Шелкового пути” в этом году — город Сиань».

Алексей Братенёв также отметил, что на территории Южного Урала будут работать специальные отряды волонтеров. «Будут отвечать за безопасность на трассе, следить, чтобы жители окрестных деревень и поселков не попали под колеса внедорожников, чтобы не выпасали скот в районе прохождения машин» — поясняет собеседник агентства.

Как сообщает пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, 10 июля гражданам, планирующим пересечение государственной границы через пункты пропуска Кайрак и Бугристое, рекомендуется выбрать иные маршруты следования, в связи с проведением «Шелкового пути». Поскольку в первую очередь планируется оформление участников ралли и их транспортных средств.