13 бригад «скорой» разместят вдоль трассы авторалли на Южном Урале

Помощь участникам и зрителям международного авторалли «Шёлковый Путь 2017» на территории Челябинской области будут готовы оказать 13 бригад «скорых», сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На протяжении всего участка трассы будут дежурить бригады из Златоуста, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Верхнеуральска, Уйского, Катав-Ивановска, Аши и Пласта, а также один мобильный фельдшерско-акушерский пункт и специализированная реанимационно-анестезиологическая бригада Челябинской областной больницы», — уточнили в ведомстве.

Нуждающихся в помощи также смогут принять на стационарное лечение в Челябинской областной больнице, областных больницах № 2, 3 и 4 и ожоговом центре горбольницы № 6.

Напомним, южноуральский этап ралли состоится 10 июля: ради безопасности участников и других автомобилистов в этот день будут временно перекрыты несколько участков дорог в Уйском, Верхнеуральском, Пластовском и Троицком районах.