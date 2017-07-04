13 бригад «скорой» разместят вдоль трассы авторалли на Южном Урале
Помощь участникам и зрителям в случае необходимости готовятся оказать областные больницы.
Помощь участникам и зрителям международного авторалли «Шёлковый Путь 2017» на территории Челябинской области будут готовы оказать 13 бригад «скорых», сообщают в
«На протяжении всего участка трассы будут дежурить бригады из Златоуста, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Верхнеуральска, Уйского,
Нуждающихся в помощи также смогут принять на стационарное лечение в Челябинской областной больнице, областных больницах № 2, 3 и 4 и ожоговом центре горбольницы № 6.
Напомним, южноуральский этап ралли состоится 10 июля: ради безопасности участников и других автомобилистов в этот день будут временно перекрыты несколько участков дорог в Уйском, Верхнеуральском, Пластовском и Троицком районах.
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