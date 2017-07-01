Дороги в четырёх районах Южного Урала закроют на время международного ралли

Движение на участках автомобильных дорог в Уйском, Верхнеуральском, Пластовском и Троицком районах Челябинской области перекроют 10 июля на время проведения международного ралли «Шёлковый путь», сообщают в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Ограничение будет действовать с 12 до 19 часов и коснётся следующих участков:

Ларино — граница Башкортостана, участок км 4+100м — км 4 + 200 м;

Урляды — Ложкино — Межозерный, участок км 0 — км 0 + 500 м;

Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск, участок км 144 + 440м — км 144 + 500 м;

Суременвский — автодорога Верхнеуральск — Петропавловский, участок км 2 + 300м — км 144 + 500 м;

Черноборское — Степное — Степнинский, участок км 8 + 700м — км 8 + 800 м, км 18 + 750 — км 18 + 850;

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок км 3 + 700м — км 3 + 800 м;

Скалистый — Луговой — Искра, участок км 0 — 0 + 100;

Скалистый — автомобильная дорога Чкалова — Берлин, участок км 2 + 300 —км 2 + 700.

Напомним, ралли «Шёлковый путь 2017» стартует 7 июля на Красной площади в Москве, финиш запланирован на 22 июля в китайском городе Сиань. Общая протяжённость трассы составит 9,5 тысяч километров, в конке примут участие около 150 экипажей из 40 стран.