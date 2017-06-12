Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GP

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Контракт на проведение российского этапа «Формулы-1» недавно было продлен до 2025 года.

«Когда строилась сочинская трасса под “Формулу-1”, наша федерация предложила сконструировать ее таким образом, чтобы можно было проводить и соревнования по мотоциклетному спорту. Наша федерация предлагает адаптировать трассу под проведение королевских гонок Moto GP. Если и не Moto GP, то Superbike точно можно провести», — сказал Джеус.

Глава федерации считает, что несмотря на долгосрочный контракт с «Формулой-1», решать вопрос наполнения трассы соревнованиями мирового уровня надо уже сейчас.

«Взнос на право проведения мотогонок в разы меньше, а отбиваются вложения успешнее. Численность зрительской аудитории Moto GP сопоставима с той, что есть у “Формулы-1” и, возможно, даже превосходит ее. Сейчас весь вопрос — в зонах безопасности. Современные технологии позволяют позволяют сконструировать альтернативу классическим зонам», — отметил собеседник агентства.