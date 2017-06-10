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https://sport.mail.ru/news/automoto/30038578/
10 июня 2017, 15:47 | Авто/мото | ИА Татар-информ

Победителем «Гонки Героев» в Казани стал Камиль Загидуллин

Спортсмен преодолел дистанцию за один час и 34 секунды.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани определился победитель масс-старта «Гонка Героев. Новая высота». Им стал Камиль Загидуллин.

На то, чтобы преодолеть 10-километровую дистанцию и 23 испытания, молодому человеку потребовался один час и 34 секунды.

«Своим результатом я доволен. Не ожидал, что получится показать такое время. На дистанции даже некоторые инструкторы удивлялись моему темпу (смеется). Испытания были разные: что-то давалось легко, что-то — не очень. Особенно напряг финишный “Эверест”», — сказал спортсмен после финиша.
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