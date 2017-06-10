Победителем «Гонки Героев» в Казани стал Камиль Загидуллин

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани определился победитель масс-старта «Гонка Героев. Новая высота». Им стал Камиль Загидуллин.

На то, чтобы преодолеть 10-километровую дистанцию и 23 испытания, молодому человеку потребовался один час и 34 секунды.