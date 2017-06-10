Победителем «Гонки Героев» в Казани стал Камиль Загидуллин
Спортсмен преодолел дистанцию за один час и 34 секунды.
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани определился победитель
На то, чтобы преодолеть 10-километровую дистанцию и 23 испытания, молодому человеку потребовался один час и 34 секунды.
«Своим результатом я доволен. Не ожидал, что получится показать такое время. На дистанции даже некоторые инструкторы удивлялись моему темпу (смеется). Испытания были разные:
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