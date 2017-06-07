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https://sport.mail.ru/news/automoto/30001740/
7 июня 2017, 10:00 | Авто/мото | АиФ Челябинск

Трасса международного ралли «Шёлковый путь» пройдёт по Южному Уралу

Участники стартуют в Москве и финишируют в китайском городе Сиань.

Маршрут международного ралли-рейда «Шёлковый путь» пройдёт через Челябинскую область, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Ожидается, что в гонке примут участие более 150 экипажей внедорожников из 40 стран. Ралли стартует 7 июля на Красной площади в Москве, финиш запланирован на 22 июля в китайском городе Сиань. Общая протяжённость трассы составит 9,5 тысяч километров.

«Проведение такого крупного соревнования — всегда праздник для Южного Урала. В этом году, я думаю, мы вновь удивим и спортсменов, и зрителей и порадуем международный оргкомитет нашим уральским гостеприимством», — отметил первый заместитель министра физической культуры спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.

Напомним, регион принимал участников ралли и в 2016 году: тогда для безопасности пришлось ограничить движение на нескольких участках дорог.
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