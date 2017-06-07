Трасса международного ралли «Шёлковый путь» пройдёт по Южному Уралу

Маршрут международного ралли-рейда «Шёлковый путь» пройдёт через Челябинскую область, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Ожидается, что в гонке примут участие более 150 экипажей внедорожников из 40 стран. Ралли стартует 7 июля на Красной площади в Москве, финиш запланирован на 22 июля в китайском городе Сиань. Общая протяжённость трассы составит 9,5 тысяч километров.

«Проведение такого крупного соревнования — всегда праздник для Южного Урала. В этом году, я думаю, мы вновь удивим и спортсменов, и зрителей и порадуем международный оргкомитет нашим уральским гостеприимством», — отметил первый заместитель министра физической культуры спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.

Напомним, регион принимал участников ралли и в 2016 году: тогда для безопасности пришлось ограничить движение на нескольких участках дорог.