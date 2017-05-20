Лучшие дрифтеры Дальнего Востока выступят в Хабаровске
Им есть, ради чего погазовать.
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Хабаровск, 20 мая, AmurMedia.
Новый этап российской
Второй этап российской
Ранее организаторы сообщали, что в этом году в соревновании участвует непривычно много новичков. Однако и «тяжёлая артиллерия» серии не остаётся в стороне. Так, в числе прочих, готовятся к выступлению одни из самых опытных гонщиков России — Константин Авшаров и Макар Черныш.
Макар Черныш — любимец не только хабаровской, но и приморской публики, начал этот сезон, что называется, «с места в карьер» — победа в квалификации и в гонке порадовала его болельщиков. Как утверждает сам пилот, такой результат был достигнут на автомобиле с небольшой мощностью:
«На первом этапе я два дня боролся с подвеской, — говорит Макар Черныш, пилот
Напомним, в прошлом сезоне Макар Черныш был вынужден пропустить несколько этапов
«Всё меняется. Если раньше в техпарке была атмосфера дружеская, семейная, что ли, сегодня пришла другая атмосфера — конкуренции, соперничества. Не могу сказать, что мне это нравится, но это, наверняка, неизбежно — серия развивается, приходят новые пилоты, спонсоры».
На все этапы Макар Черныш приезжает из родного Благовещенска, и, как утверждает сам гонщик, соревнования в Хабаровске нравятся ему уже только тем, что на дорогу уходит меньше времени:
«Хабаровск круче уже тем, что туда ехать 6 часов. До Владивостока я обычно добираюсь сутки… Я так скажу, самый большой плюс в Хабаровске — это болельщики. Живые люди! Здесь есть, ради кого погазовать. Это особенно чувствуешь после заезда, когда у трибун проезжаешь — ух там шумят! Ну и друзей на трибуне больше — из Благовещенска всё же проще до Хабаровска добраться, а я рад всем!».
Ещё один гонщик, самый опытный дрифтер в стране, Константин Авшаров хотел, как он сам говорит, взять паузу на год и отдохнуть от дрифта, но не случилось:
«Я не планировал принимать участие в этом сезоне, — говорит Константин Авшаров, пилот
Кстати, первый этап
«Нон-стопом заниматься дрифтом — не совсем интересно. Иногда нужно отдохнуть физически и морально, взбодриться, со стороны посмотреть, проанализировать. Я был в этом году и на первом этапе в Москве… Вообще на трибуне прикольно, я кайфовал. Так что всех хабаровчан также приглашаю на соревнования — смотрите, кайфуйте, если будет холодно, одевайтесь теплее, будет жарко — раздевайтесь, кричите и болейте за нас и за красивый дрифт!».
К слову, в этом году билет на два соревновательных дня в стоячую зону обойдётся в 500 рублей, а билет на трибуну — 1000 рублей.
Обращаем ваше внимание на то, что парковка арены «Ерофей» будет полностью занята для зачётной трассы соревнования, поэтому гостей на место проведения соревнования просят приезжать на общественном транспорте или воспользоваться услугами такси.
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