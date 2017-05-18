Уфа вновь включена в маршрут международного ралли «Шелковый путь-2017»

В столицу Башкортостана участники гонки прибудут 9 июля — это заключительный участок на территории России. Спортсмены пройдут его в ходе третьего этапа маршрута, сообщается на официальном сайте ралли-рейда.

Длина этапа Уфа — Костанай составит 876,75 км, он представляет собой скоростные трассы с частыми сменами направления.

«Быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности не дадут пилотам заскучать, в то время как штурманам предстоит сосредоточиться на работе с “дорожной книгой” — разглядеть правильную дорогу в высокой траве бывает непросто», — рассказывают об особенностях уфимского участка организаторы гонки.

Ралли «Шелковый путь-2017» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут гонки пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Его длина составит 9608 километров, из них 4089 километров — спецучастки. Всего гонщикам предстоит проехать 14 этапов.

Ралли-марафон пройдет через города: Москва, Чебоксары, Уфа, Костанай, Астана, Семей, Урджар, Карамай, Урумчи, Хами, Дуньхуан, Цзяюйгуань, Алашань-Юци, Чжунвэй и Сиань.