Уфа вновь включена в маршрут международного ралли «Шелковый путь-2017»
УФА, 18 мая 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В этом году этап международного ралли «Шелковый путь» в очередной раз пройдет с участием Уфы.
В столицу Башкортостана участники гонки прибудут 9 июля — это заключительный участок на территории России. Спортсмены пройдут его в ходе третьего этапа маршрута, сообщается на официальном сайте
Длина этапа Уфа — Костанай составит 876,75 км, он представляет собой скоростные трассы с частыми сменами направления.
«Быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности не дадут пилотам заскучать, в то время как штурманам предстоит сосредоточиться на работе с “дорожной книгой” — разглядеть правильную дорогу в высокой траве бывает непросто», — рассказывают об особенностях уфимского участка организаторы гонки.
Ралли «Шелковый путь-2017» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут гонки пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Его длина составит 9608 километров, из них 4089 километров — спецучастки. Всего гонщикам предстоит проехать 14 этапов.
Проект новой гонки стал результатом объединённых усилий команды профессионалов из России, Китая, Казахстана и Франции. Дирекцию ралли возглавляет знаменитый российский автогонщик Владимир Чагин, это является гарантией того, что участников ждет интереснейшее приключение, организованное по самым высоким стандартам
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