Под Магнитогорском достроена единственная на Урале гоночная трасса

Под Магнитогорском (Челябинская область) достроена единственная на Урале гоночная трасса — ее открытие состоится 6 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Гоночная дорога Т-моторс Ring имеет длину 3 100 метров, перепад высоты составляет 19 метров.

«Строительство трассы велось несколько лет, проект уникален тем, что вписан в окружающую инфраструктуру. Внутри дороги находится действующая картинговая трасса, а сам трек углублен относительно уровня земли, въезд на кольцо осуществляется через мост», — сообщил директор трассы Константин Пономаренко.

По его словам, трасса оборудована согласно требованиям Международной автомобильной федерации (FIA) и Российской автомобильной федерации (РАФ) специальными отбойниками, поребриками для ограничения движения, бетонным заграждением с сеткой на старт-финишной прямой.

«Конфигурация поворотов сделана с оглядкой на Нюрбургринг*: скоростные повороты с небольшими торможениями и подъемами дороги. Все факторы позволяют выводить на трассу абсолютно стандартный автомобиль без доработок», — уточнил Пономаренко.

Ближайшее соревнование Т-моторс Time Attack Championship состоится 14 мая — автолюбители будут соревноваться на лучшее время круга.

*Нюрбургринг (нем. Nürburgring) — гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Строительство закончено весной 1927 года, первые соревнования Всеобщего немецкого автомобильного клуба состоялись 18 мая 1927 года. В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта.