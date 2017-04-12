Мансур Ойех: «Макларен» не исключает возвращения на «24 часа Ле-Мана»

«Мы не участвовали в IndyCar более 30 лет, и я горд тем, что мы стоим на пороге новой для “Макларена” эры, на этот раз вместе с “Хондой” и “Andretti Autosport”. Инди 500 будет единственной гонкой, где мы примем участие в этом году, но в будущем, мы можем повторить такой опыт, и, возможно, позже мы запустим полноценный проект в IndyCar.



Кроме того, мы рассматриваем потенциальное возвращение и на “24 часа Ле-Мана”, но внесу ясность, у нас нет никаких конкретных планов на этот счёт», — приводит слова Ойеха официальный сайт команды.