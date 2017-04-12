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https://sport.mail.ru/news/automoto/29407156/
12 апреля 2017, 18:17 | Авто/мото | Чемпионат.com

Мансур Ойех: «Макларен» не исключает возвращения на «24 часа Ле-Мана»

Акционер «Макларена» Мансур Ойех прокомментировал новость об участии команды в гонке «Индианаполис 500», входящей в чемпионат IndyCar, а также заявил, что не исключает полноценного возвращения конюшни в эту серию.

Акционер <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Мансур</span> <span class=error>Ойех</span> прокомментировал новость об участии команды в гонке Индианаполис 500 входящей в чемпионат IndyCar а также заявил что не исключает полноценного возвращения конюшни в эту серию. Увеличить
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«Мы не участвовали в IndyCar более 30 лет, и я горд тем, что мы стоим на пороге новой для “Макларена” эры, на этот раз вместе с “Хондой” и “Andretti Autosport”. Инди 500 будет единственной гонкой, где мы примем участие в этом году, но в будущем, мы можем повторить такой опыт, и, возможно, позже мы запустим полноценный проект в IndyCar.

Кроме того, мы рассматриваем потенциальное возвращение и на “24 часа Ле-Мана”, но внесу ясность, у нас нет никаких конкретных планов на этот счёт», — приводит слова Ойеха официальный сайт команды.
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