Команда Astana Motorsports успешно дебютировала в классе квадроциклов
Команда Astana Motorsports успешно дебютировала на международном уровне в новом для себя классе — квадроциклах, сообщает официальный сайт Президентского клуба «Астана».
Все четыре
Не без приключений прошла для команды административная и техническая комиссия, на которой осматривалась как техника на предмет соответствия регламентам, так и сами участники гонки.
Все пилоты подтвердили свою легитимность на участие административной комиссии, получив заветные печати в своих картах, но не все также гладко прошло на технической. Трое квадроциклов команды успешно прошли проверку технических комиссаров, у четвертого члена команды, Тлеулесова, возникла техническая проблема, устранить которую удалось лишь к самому завершению техкома, почти в последние минуты.
— Проблема случилась с распределительным валом декомпрессора, который просто вылетел, вследствие чего пришлось провести определенные работы по замене и повторной сборке, но наши механики справились с этой задачей на отлично, сейчас Азамата внесли в стартовый список на утро, таким образом он в строю, — прокомментировал инцидент капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.
Лучший результат из казахстанских квадроциклистов на стартовом спецучастке длинной в 91,66 километра показал Максим Антимиров — он занял четвертое место с отставанием от лидера в 12 минут и 32 секунды. Остальные пилоты Astana Motorsports Байжиенов, Солоха и Тлеулесов показали шестое, седьмое и восьмое время соответственно. Длина следующего спецучастка International Baja-2017 составит 82,24 километра.
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