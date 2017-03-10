Команда Astana Motorsports успешно дебютировала в классе квадроциклов

Все четыре пилота-новобранца команды — Тимур Байжиенов, Максим Антимиров, Азамат Тлеулесов и Кирилл Солоха — пересекли финишную черту боевого спецучастка первого этапа гонки Dubai International Baja-2017.

Не без приключений прошла для команды административная и техническая комиссия, на которой осматривалась как техника на предмет соответствия регламентам, так и сами участники гонки.

Все пилоты подтвердили свою легитимность на участие административной комиссии, получив заветные печати в своих картах, но не все также гладко прошло на технической. Трое квадроциклов команды успешно прошли проверку технических комиссаров, у четвертого члена команды, Тлеулесова, возникла техническая проблема, устранить которую удалось лишь к самому завершению техкома, почти в последние минуты.

— Проблема случилась с распределительным валом декомпрессора, который просто вылетел, вследствие чего пришлось провести определенные работы по замене и повторной сборке, но наши механики справились с этой задачей на отлично, сейчас Азамата внесли в стартовый список на утро, таким образом он в строю, — прокомментировал инцидент капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.

Лучший результат из казахстанских квадроциклистов на стартовом спецучастке длинной в 91,66 километра показал Максим Антимиров — он занял четвертое место с отставанием от лидера в 12 минут и 32 секунды. Остальные пилоты Astana Motorsports Байжиенов, Солоха и Тлеулесов показали шестое, седьмое и восьмое время соответственно. Длина следующего спецучастка International Baja-2017 составит 82,24 километра.