Спортсмен слетел с мотоцикла и получил травмы на Чемпионате России по мотогонкам на льду в Уфе
В Уфе прошли III и IV этапы чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Супрелиги. Сильнейшие гонщики мира выступили на стадионе «Строитель».
Зрелище было захватывающим. Во время второго заезда спортсмену из команды
В Суперлигу в этом году входят 4 команды. Это чемпион прошлого года тольяттинская «Мега Лада», команда из
Новость о проведении чемпионата болельщики встретили с воодушевлением, ведь было известно, что у Центра технических видов спорта — серьезные финансовые сложности.
Уфимскую команду на первых этапах Суперлиги представляли молодые спортсмены в том числе ребята из Швеции. Юниоры достойно защитили честь республики.
Отмечу, что первый командный чемпионат России по мотогонкам на льду прошел больше 20 лет назад. За долгие годы вид спорта собрал вокруг себя преданных болельщиков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter