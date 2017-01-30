Спортсмен слетел с мотоцикла и получил травмы на Чемпионате России по мотогонкам на льду в Уфе

Зрелище было захватывающим. Во время второго заезда спортсмену из команды Каменск-Уральского понадобилась помощь медиков. Гонщик слетел с мотоцикла и получил травмы.

В Суперлигу в этом году входят 4 команды. Это чемпион прошлого года тольяттинская «Мега Лада», команда из Каменск-Уральского и башкирские клубы: имени Габдрахмана Кадырова, завоевавшая в прошлом году бронзу, и «Каустик» из Стерлитамака.

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Новость о проведении чемпионата болельщики встретили с воодушевлением, ведь было известно, что у Центра технических видов спорта — серьезные финансовые сложности.

Уфимскую команду на первых этапах Суперлиги представляли молодые спортсмены в том числе ребята из Швеции. Юниоры достойно защитили честь республики.

Отмечу, что первый командный чемпионат России по мотогонкам на льду прошел больше 20 лет назад. За долгие годы вид спорта собрал вокруг себя преданных болельщиков.