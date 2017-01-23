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23 января 2017, 18:34 | Авто/мото | Р-Спорт

Квадроциклист Карякин вернулся в Россию после победы на ралли-марафоне «Дакар»

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский гонщик Сергей Карякин, одержавший победу на ралли-марафоне «Дакар"-2017 в категории квадроциклов, вернулся в Россию.

МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. Российский гонщик Сергей <span class=error>Карякин</span> одержавший победу на <nobr>ралли-марафоне</nobr> Дакар'-2017 в категории квадроциклов вернулся в Россию. Увеличить
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Карякин 14 января впервые в карьере стал победителем «Дакара», проходившего по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, в зачете квадроциклов. Он стал первым российским квадроциклистом, добившимся подобного результата.

Рейс из Майами, которым спортсмен возвращался в Россию, приземлился в аэропорту «Шереметьево» в понедельник в 18.00 мск — примерно с часовым опозданием.
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