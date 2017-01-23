Квадроциклист Карякин вернулся в Россию после победы на ралли-марафоне «Дакар»

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Карякин 14 января впервые в карьере стал победителем «Дакара», проходившего по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, в зачете квадроциклов. Он стал первым российским квадроциклистом, добившимся подобного результата.

Рейс из Майами, которым спортсмен возвращался в Россию, приземлился в аэропорту «Шереметьево» в понедельник в 18.00 мск — примерно с часовым опозданием.