Квадроциклист Карякин вернулся в Россию после победы на ралли-марафоне «Дакар»
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский гонщик Сергей Карякин, одержавший победу на ралли-марафоне «Дакар"-2017 в категории квадроциклов, вернулся в Россию.
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Карякин 14 января впервые в карьере стал победителем «Дакара», проходившего по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, в зачете квадроциклов. Он стал первым российским квадроциклистом, добившимся подобного результата.
Рейс из Майами, которым спортсмен возвращался в Россию, приземлился в аэропорту «Шереметьево» в понедельник в 18.00 мск — примерно с часовым опозданием.
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