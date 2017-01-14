Русский дубль: Николаев и Карякин выиграли «Дакар-2017»

Символические 64 километра от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, ознаменовали спортивный финиш 38-го ралли «Дакар». За минувшие две недели более трёх сотен экипажей преодолели без малого пять с половиной тысяч километров спецучастков, а общая протяжённость марафона по трём странам Южной Америки — Парагваю, Аргентине и Боливии — составила 8 782 километра.



Этот «Дакар», как и прошлогодний, получился неоднозначным — организаторов и судей неоднократно критиковали участники, а отмена марафонского этапа «Супер Белен» негативно скажется на репутации спортивного состязания. Тем не менее болельщикам минувшее ралли подарило напряжённую и непредсказуемую борьбу практически во всех классах и стали известны имена трёх новых чемпионов, а двух — наградили новыми трофеями.

CAR: 13-й «бедуин» Петеранселя

После того как судьи компенсировали Стефану Петеранселю несколько минут за помощь пострадавшему в столкновении с ним мотогонщику, соперников у рекордсмена «Дакара» не было. «Без технических проблем Стефана уже не догнать», — разводил руками накануне Себастьен Лёб. И эльзасец оказался прав: выиграв на заключительном «допе» 19 секунд у лидера, Лёб остался вторым, а Стефан Петерансель теперь празднует свою 13-ю победу на «Дакаре» — и это новый рекорд марафона.



На третьем месте марафон завершил чемпион «Шёлкового пути» Сириль Депре. «Пежо», таким образом, делает победный хет-трик — выдающееся достижение для марки, совсем недавно построившей первый за долгое время ралли-рейдовый прототип и уже добившейся такого преимущества.



Лучшим из остальных стал испанский экипаж Нани Ромы и Алекса Харо на «Тойоте». Они заняли четвёртое место, проиграв Петеранселю и Коттре более часа. Ещё одна «Тойота» — Джиниэла де Вильерса и Дирка фон Цитцевитца — закончила гонку на пятой позиции. Ещё дальше расположились гонщики «МИНИ»: Орландо Терранова и Якуб Пржигонски на шестой и седьмой позициях. Десятку сильнейших замкнули Ромен Дюма на клиентском «Пежо», Конрад Раутенбах на «Тойоте» и катарец Мохаммед Абу-Исса на «МИНИ».



Российский экипаж во главе с Сергеем Шихотаровым, храбро сражавшийся, несмотря на технические проблемы и аварии, добрался до финиша с 36-м результатом. Пусть отставание «Тойоты» превысило 30 часов, учитывая, с какими сложностями спортсмены столкнулись на дистанции, сам по себе финиш — уже успех.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BPLiduNh0UJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано We Love Dust (@welovedust)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-12T21:59:57+00:00">Янв 12 2017 в 1:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Итоговое положение в зачёте внедорожников:

1. Стефан Петерансель (Peugeot) — 28:49.30

2. Себастьен Лёб (Peugeot) +5.13

3. Сириль Депре (Peugeot) +33.28

4. Нани Рома (Toyota) +1:16.43

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:49.48

6. Орландо Терранова (MINI) +1:52.31

7. Якуб Пржигонски (MINI) +4:14.47

8. Ромен Дюма (Peugeot) +4:24.01

9. Конрад Раутенбах (Toyota) +4:40.13

10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +4:53.30

…36. Сергей Шихотаров (Toyota) +33:16.23.

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» празднует новый триумф

Заключительный спецучасток не внёс корректив в расстановку грузовиков, и Эдуард Николаев благополучно стал двукратным победителем ралли «Дакар», а «КАМАЗ-мастер» отмечает уже 15-й успех в знаменитой гонке. В начале дистанции камазовцы долгое время на равных сражались с гонщиками «Ивеко», «Татры» и MAN, но стоило марафону спуститься с гор, как челнинский гигант ушёл вперёд, а проблемы Жерара де Роя поставили точку на победных амбициях голландца. Вот уже 16 лет никому не удаётся победить «КАМАЗ-мастер» два раза подряд. А второе место Дмитрия Сотникова стало приятным дополнением: в Набережных Челнах теперь будут праздновать победный дубль.



Будем надеяться, что этот успех позволит команде привлечь новых спонсоров и отказываться от выступлений на «Дакаре» не придётся. С другой стороны, ещё один триумф россиян на фоне неудач других фаворитов может лишь подстегнуть устроителей ещё серьёзнее изменить технический регламент в угоду зрелищности. Но необходимо признать, что на протяжении всей дистанции борьба была равной и лишь два прокола в самом конце лишили де Роя надежд на победу.



В общей сложности Жерар де Рой отстал на 40 минут. Проблемы в четверг стоили ему 24 минут, а затем он проиграл ещё 16, хотя к этому моменту голландец признал, что «КАМАЗы» слишком далеко и бороться с ними поздно. Де Рою в итоге пришлось удовлетвориться третьим местом, а его партнёр по «Ивеко» Федерико Вильягра расположился на четвёртой строчке — аргентинец остался в часе от победителей.



Айрат Мардеев, потерявший в песках порядка двух часов, закончил гонку на пятом месте. Он опередил Александра Василевского из «МАЗ-СПОРТ-авто» — белорусская команда завоевала шестое место и пока это её лучший результат на «Дакаре». Седьмым классифицирован именитый Алеш Лопрайс на «Татре», а следом расположился ветеран Терухито Сугавара на грузовике «Хино». Ханс Стейси и Мартин Мацик замкнули десятку сильнейших.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.6522633744856% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPPvntGgfss/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@Eduard_Nikolaev_417 é o campeão do #Dakar2017 nos caminhões! #DakarNoGP #Dakar #Rali #Trucks</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Grande Prêmio (@grandepremio) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-14T13:11:53+00:00">Янв 14 2017 в 5:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Итоговое положение в зачёте грузовиков:

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 27:58.24

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +18.58

3. Жерар де Рой (Iveco) +41.19

4. Федерико Вильягра (Iveco) +1:00.04

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26.50

6. Александр Василевский (МАЗ) +2:34.57

7. Алеш Лопрайс (Tatra) +3:06.56

8. Терухито Сугавара (Hino) +3:18.36

9. Ханс Стейси (MAN) +3:44.56

10. Мартин Мацик (ЛИАЗ) +3:54.40.

MOTO/QUAD/UTV: первое золото Карякина

Австрийская марка KTM успешно сохранила преимущество в зачёте мотоциклов и одержала очередную — уже 16-ю подряд! — победу. Победил британский гонщик Сэм Сандерленд, вторым пришёл австриец Маттиас Валькнер, а третье место защитил испанец Херард Фаррес Гуэлл. Лучшие представители «Ямахи» и «Хонды» — Адриен ван Беверен и Хоан Барреда Борт — заняли только четвёртое и пятое места, проиграв лидеру 36 и 43 минуты соответственно. Эпоха доминирования КТМ продолжается. Стоит, правда, отметить, что Барреда Борт отстал на 43 минуты и, если бы не час штрафа, который получили все пилоты «Хонды», до самого финиша боролся бы за победу.



Россию среди мотоциклистов представляли Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова на «Хускварнах». Иванютин уверенно держался на протяжении всей дистанции и до финиша добрался с весьма достойным 32-м результатом. Для Нифонтовой сам факт выхода на старт гонки уже стал победой над перекосами мирового антидопингового устройства. На дистанции Настя столкнулась с множеством проблем, включая сложности со здоровьем, но героически добралась до конца гонки с 75-м результатом.



Зато в категории квадроциклов единственному россиянину равных не было. Сергей Карякин уже был в шаге от подиума «Дакара», но сегодня он стал ещё одним нашим соотечественником, отпраздновавшим победу в самом престижном ралли-рейде планеты. Перед финальным этапом преимущество Сергея перевалило за час, и в Буэнос-Айрес Карякин уже ехал за трофеем. Класс квадроциклов только недавно появился на «Дакаре», так что Сергей становится лишь шестым в истории победителем в этой категории.



В новом классе UTV, где участвуют экипажи на двухместных мотовездеходах, победу завоевали бразильцы Леандро Торрес и Луриваль Ролдан на «Полярисе». Второе место заняли Вань Фуцзянь и Ли Вей из Китая, а «бронза» досталась россиянам Равилю Маганову и Кириллу Шубину. До финиша в общей сложности добрались лишь пять экипажей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPPh5klFv8C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@sundersam & @matthias_walkner Never finished, now 1️⃣-2️⃣ @dakarrally 2017. ??? #KTM #READYTORACE #GivesYouWings #Dakar2017 #16DakarsUndefeated</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано KTM Factory Racing (@ktmfactoryracing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-14T11:11:59+00:00">Янв 14 2017 в 3:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>