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https://sport.mail.ru/news/automoto/28384481/
11 января 2017, 0:39 | Авто/мото | Чемпионат.com

Касале выиграл 8-й этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — второй

Игнасио Касале выиграл восьмой этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди квадроциклов. Россиянин Сергей Карякин показал второй результат. Третий Аксель Дютрье.

«Дакар». Квадроциклы. Восьмой этап
1. Игнасио Касале (Yamaha) 5:26:46
2. Сергей Карякин (Yamaha) +5:39
3. Аксель Дютрье (Yamaha) +7:16
4. Кес Колен (Barren racer) +10:58
5. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +22:42

«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт
1. Сергей Карякин (Yamaha) 27:45:50
2. Аксель Дютрье (Yamaha) +6:57
3. Игнасио Касале (Yamaha) +10:19
4. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +2:05:13
5. Кес Колен (Barren racer) +2:21:33.
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