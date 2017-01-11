Касале выиграл 8-й этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — второй
Игнасио Касале выиграл восьмой этап
ралли-марафона «Дакар-2017» среди квадроциклов. Россиянин Сергей Карякин показал второй результат. Третий Аксель Дютрье.
«Дакар». Квадроциклы. Восьмой этап
1. Игнасио Касале (Yamaha) 5:26:46
2. Сергей Карякин (Yamaha) +5:39
3. Аксель Дютрье (Yamaha) +7:16
4. Кес Колен (Barren racer) +10:58
5. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +22:42
«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт
1. Сергей Карякин (Yamaha) 27:45:50
2. Аксель Дютрье (Yamaha) +6:57
3. Игнасио Касале (Yamaha) +10:19
4. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +2:05:13
5. Кес Колен (Barren racer) +2:21:33.
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