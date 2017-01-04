Второе и третье места заняли его соотечественник Ли Дуншэн и бразилец Леандро Торрес.



Россиянин Равиль Маганов стал шестым и на этапе, и в общем зачёте.



«Дакар». Мотовездеходы. Второй этап

1. Мао Жуйцзинь (Polaris) — 3:46:58

2. Ли Дуншэн (Polaris) +58:18

3. Леандро Торрес (Polaris) +2:07:27

4. Сантьяго Наварро (Yamaha) +2:12:49

5. Ван Фуцзян (Polaris) +2:37:02

6. Равиль Маганов (Polaris) +2:59:14.