Жуйцзинь выиграл 2-й этап «Дакара» в классе UTV, Маганов — шестой
Китайский гонщик Мао Жуйцзинь оказался самым быстрым на втором этапе
ралли-рейда «Дакар» в зачёте мотовездеходов.
Второе и третье места заняли его соотечественник Ли Дуншэн и бразилец Леандро Торрес.
Россиянин Равиль Маганов стал шестым и на этапе, и в общем зачёте.
«Дакар». Мотовездеходы. Второй этап
1. Мао Жуйцзинь (Polaris) — 3:46:58
2. Ли Дуншэн (Polaris) +58:18
3. Леандро Торрес (Polaris) +2:07:27
4. Сантьяго Наварро (Yamaha) +2:12:49
5. Ван Фуцзян (Polaris) +2:37:02
6. Равиль Маганов (Polaris) +2:59:14.
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