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https://sport.mail.ru/news/automoto/28332308/
4 января 2017, 12:43 | Авто/мото | Чемпионат.com

Жуйцзинь выиграл 2-й этап «Дакара» в классе UTV, Маганов — шестой

Китайский гонщик Мао Жуйцзинь оказался самым быстрым на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте мотовездеходов.

Второе и третье места заняли его соотечественник Ли Дуншэн и бразилец Леандро Торрес.

Россиянин Равиль Маганов стал шестым и на этапе, и в общем зачёте.

«Дакар». Мотовездеходы. Второй этап
1. Мао Жуйцзинь (Polaris) — 3:46:58
2. Ли Дуншэн (Polaris) +58:18
3. Леандро Торрес (Polaris) +2:07:27
4. Сантьяго Наварро (Yamaha) +2:12:49
5. Ван Фуцзян (Polaris) +2:37:02
6. Равиль Маганов (Polaris) +2:59:14.
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