"Дакар" - это страх, слезы, адреналин и смех. Этот "коктейль" пьется одним глотком - Ардавичус

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Пилот команды Astana Motorsports, входящей в состав Президентского клуба «Астана», Артур Ардавичус в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об особенностях подготовки к «Дакару», о рисках и страхе, а также о том, как доставляются на место гонки казы.

— Артур, Вы — капитан команды, за плечами которого неоднократное участие в «Дакаре», а также гонщик с большим стажем. Как сейчас Вы воспринимаете это ралли? Как подходите к «Дакару»: просто как к очередной гонке или все-таки борьбе за выживание? Испытываете ли на старте «холодок»?

— Для нас «Дакар» — это уже наша жизнь и прежде всего большая ответственность. Но в тоже время для всех гонщиков — это праздник, к которому мы готовимся. И наша задача — показать себя, показать результат и вернуться в моем случае в Казахстан не с пустыми руками.

Конечно, адреналина хватает. Все настроено так, что ошибаться ни в коем случае нельзя. Всего лишь одна ошибка будет стоить очень дорого и многого. Глядя на те экипажи, которые сходили, сходят, да и наши ошибки в прошлом, понимаешь цену неправильных действий. Всегда стараемся работать над собой, стремимся к минимизации ошибок. И практически всегда мы финишируем в гонке, тем более в лидерах. Значит, правильно развиваемся.

Как вы говорите «холодок», конечно, присутствует. На гонке не только он: во время прохождения этапов в наличии целый коктейль, который состоит из адреналина, страха, слез, радости, смеха. Все смешано и пьется одним глотком. В этом состоянии важно не сбросить жар, не остыть. Необходимо остаться в нем до конца. Наши гонщики, и Денис, и Алексей, хладнокровны, рассудительны, опытны. Они знают свое дело. И в своем экипаже я стараюсь придерживаться таких же характеристик.

— Известно, что команда тестировала новую систему амортизации. Даже прозвучали положительные отзывы. Не рискнули использовать новинку на этом «Дакаре»?

— Технических новинок, в принципе, у нас много. В Марокко на тестах я впервые увидел новую систему стабилизации, амортизации. Но я побоялся ее применять на этом «Дакаре». Все-таки система новая и неизвестно, как она себя проявит и выдержит ли длинный марафон. Все могло обернуться разрушением в итоге. В течение года будем тестировать. Очень интересное техническое решение. Пока же мы остались на стандартных амортизаторах. Те настройки, которые сейчас установлены, нам понятны, мы с ними знакомы. Остальное же будем тестировать, проверять. Я пока не рискнул применить их.

— Будете ждать 100-процентной уверенности в том, что система не подведет?

— Конечно. В таких моментах лучше использовать проверенные временем и боем установки.

— Тем более, Вы поедете гонку на новом автомобиле. Наверняка это добавляет Вам нервозности.

— Мне нужно время, чтобы понять на 100 процентов мой автомобиль. Для меня он совершенно новый. Очень интересный, очень быстрый, достаточно стабильный в поворотах. Большие ямы принимает просто замечательно. Мне на нем будет интересно ехать и преодолевать этапы. Но с другой стороны я не знаю его границы. А это опасно.

— А как проходит транспортировка участвующих машин? Как она выглядит в этот раз?

— Автомобили плывут из порта Ле Гавр, Франция. Их отправляют 24 ноября, и 29 декабря они приходят Буэнос-Айрес. Там уже наши механики их снимают и доставляют на техническую комиссию в Асунсьон.

— Комиссия — это, наверное, отдельная тема в истории «Дакара».

— Есть технический регламент, состоящий из 132 страниц. Любое отклонение от регламента, любое повреждение означает недопуск автомобиля к участию. Сложная работа, но это закон. Отмечу, что при отправке транспорта на место гонки он уже полностью собран и готов для прохождения комиссии. Нам осталось теперь только получить допуск к участию.

— Но как бы транспорт ни был готов к гонке, в пути зачастую происходят поломки, которые на продолжительное время лишают участников возможности двигаться дальше. И ремонт всегда проходит на месте. Часто ли водители из других команд приходят на помощь? Помнится случай, когда водитель из стана соперников одолжил нашей команде сварку.

— Помочь в пути может только заявленный участник. Любая помощь со стороны — это сход с гонки. Обычно в конце следуют «технички», которые заявлены как участники. Обычно они возят сварку и другие важные элементы для ремонта в пути. Не все, конечно, ибо агрегаты большие. Они спортсмены, но едут медленнее. И главная задача данного экипажа — помочь своим товарищам в пути. Но бывают случаи, когда из других команд подобные экипажи приходят на помощь. Как раз это тот момент, про который Вы упомянули. Это хорошая практика.

— Тогда и механик команды отличился, выполнив буквально нереальный в полевых условиях ремонт.

— Отличный мастер. Он провел такой ремонт, который под силу был бы только в мастерской. Но в этот раз он поедет в автомобиле конкурентов, в команде Renault. Ротация зависит от того, с какой командой идет сотрудничество. Это определяет привязку определенных механиков.

— Стала ли ответственность за команду чем-то обыденным? Столько гонок уже позади.

— У нас каждый член команды несет ответственность. Причем сюда входит и такое понятие, как «командная ответственность». Мы никогда не оставим на трассе своего коллегу. Все гонщики представляют один спортивный клуб. Нет ничего индивидуального.

— А кто-нибудь, помимо вашей команды, устраивают своеобразную презентацию страны? Это я о дне Казахстана на «Дакаре».

— Нет. Только мы это используем. Это уже добрая традиция. Мы ее буквально внедрили в «Дакар». И теперь отказаться от нее уже нельзя (смеется).

— А как готовитесь к этому? Следуете ли заранее заготовленному сценарию?

— Сценария у нас точно нет. Будет день отдыха, и если мы до него доедем, значит точно будет день казахской кухни. Это уже все знают. Ну, а мы как готовимся? Закупаем казы и пакуем так, чтобы собаки их не нашли в аэропортах (смеется). Лететь ведь все-таки далеко. Замораживаем, упаковываем. Вот и все. Так и довозим один из главных продуктов. Главное, что все, что мы делаем, гонщикам нравится.

Напомним, «Дакар-2017» впервые стартует в парагвайской столице Асунсьон. Первые этапы дистанции длиной девять тысяч километров пройдут по территории Аргентины. Затем гонщиков ждет длительный проезд по Боливии, возвращение в Аргентину и бездорожье перед финишем в Буэнос-Айресе. Всего будет 12 этапов с новым специальным ралли-рейдом на высоте 3 600 метров. Гонка продлится со 2 по 18 января.

Казахстан будет представлен в двух категориях — «продакшн» и в соревнованиях среди грузовиков. В первом экипаже пилотом выступит Денис Березовский, а штурманом станет Алексей Никижев. В свою очередь, пилотировать новый грузовик MAN будет Артур Ардавичус, который будет иметь в качестве штурмана бельгийского специалиста Сержа Бринкенса.