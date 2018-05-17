Четыре испанских бегуна дисквалифицированы на сроки в четыре года

Аналогичные дисквалификации вынесены в отношении Аюба Мохтара (чемпион Испании в залах в беге на 3000 м), Идрисса Мохтара и Махди Лахуифи. Также на четыре года отстранён тренер Мостафа Бенслимане. Фифа, Аюб Мохтар и Лахуифи оштрафованы на € 15 тыс. каждый.

Для вынесения наказаний AEPSAD использовало информацию, полученную испанской полицией во время «Операции Шамбери», организованной в октябре прошлого года. Дома у спортсменов проводились обыски.

Атлеты обвиняются в том, что занимались распространением допинга. Полиция получила доступ к сообщениям в WhatsApp и Facebook, где они говорили о закупке допинга и его использовании. Допинг закупали в Морокко или в аптеке в Андорре.