Сергей Шубенков: Футбольный чемпионат мира смотреть не буду
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью «СЭ» признался, что не интересуется футболом. Однако, по его мнению, чемпионат мира-2018 пройдет на самом высоком уровне.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью «СЭ» признался, что не интересуется футболом. Однако, по его мнению, чемпионат мира-2018 пройдет на самом высоком уровне.
— Главное спортивное событие лета — чемпионат мира по футболу — вас
— Да. У нас почти весь июнь не будет «Бриллиантовой лиги» (смеется).
— Придется смотреть футбол?
— Нет уж. Меня это дело не сильно интересует. Понимаю, что весь остальной спортивный мир, пока идет это грандиозное событие, встанет на паузу. Но я футбол не особо люблю. Хотя понимаю, что спрятаться от этого не смогу и новости в той или иной форме до меня долетят. Вместе с тем уверен, что организация, как обычно у нас в стране, будет на высшем уровне. Спортивные события в России научились делать так, как нигде в мире.