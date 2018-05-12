Сергей Шубенков: Футбольный чемпионат мира смотреть не буду

— Нет уж. Меня это дело не сильно интересует. Понимаю, что весь остальной спортивный мир, пока идет это грандиозное событие, встанет на паузу. Но я футбол не особо люблю. Хотя понимаю, что спрятаться от этого не смогу и новости в той или иной форме до меня долетят. Вместе с тем уверен, что организация, как обычно у нас в стране, будет на высшем уровне. Спортивные события в России научились делать так, как нигде в мире.