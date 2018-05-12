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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Шубенков: Футбольный чемпионат мира смотреть не буду

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью «СЭ» признался, что не интересуется футболом. Однако, по его мнению, чемпионат мира-2018 пройдет на самом высоком уровне.

Источник: РИА "Новости"

— Главное спортивное событие лета — чемпионат мира по футболу — вас как-то затронет?

— Да. У нас почти весь июнь не будет «Бриллиантовой лиги» (смеется).

— Придется смотреть футбол?

— Нет уж. Меня это дело не сильно интересует. Понимаю, что весь остальной спортивный мир, пока идет это грандиозное событие, встанет на паузу. Но я футбол не особо люблю. Хотя понимаю, что спрятаться от этого не смогу и новости в той или иной форме до меня долетят. Вместе с тем уверен, что организация, как обычно у нас в стране, будет на высшем уровне. Спортивные события в России научились делать так, как нигде в мире.

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