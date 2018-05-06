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15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чегин как диагноз. Как ходоки ведут наш спорт к изоляции

На завершившемся в Китае командном чемпионате мира по спортивной ходьбе выступали всего двое россиян, которые были далеки от борьбы за призовые места.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще пятеро наших соотечественников были в последний день не допущены до соревнований за сотрудничество со скандальным тренером Виктором Чегиным.

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Чегина за нарушением условий дисквалификации засекло наше собственное антидопинговое агентство РУСАДА, и это, пожалуй, первый крупный успех российских спортивных функционеров на почве расследований. Специалисты РУСАДА воспользовались инсайдерской информацией, вылетели на сборы в Киргизию, где и обнаружили Чегина, который преспокойно тренировал своих подопечных.

Напомним, список дисквалифицированных за допинг учеников мордовского специалиста уже пошел на третий десяток, а сам он в феврале 2016 года был дисквалифицирован пожизненно. Это значит, что Чегин не имеет права находиться на тренировках нашей сборной команды, а тем более принимать в них непосредственное участие. Но парадокс в том, что самому тренеру хуже уже не будет — самая страшная кара в спорте, запрет на профессию, и так его настигла. Зато пятеро спортсменов, которые с ним сотрудничали, включая и призера последнего чемпионата мира Сергея Широбокова, теперь столкнутся с большими проблемами. Права выступать на международной арене в нейтральном статусе международная федерация (ИААФ) им точно не даст.

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ЧЕГИН ОСТАЕТСЯ УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Допинговый кошмар российской легкой атлетики в свое время, когда посыпались первые звездные ученики Чегина, начинался как раз с ходоков. И похоже, теперь именно ходоки втоптали культовый вид спорта в такое состояние, что ниже падать нам уже некуда. При самом лучшем раскладе, в ближайшие годы наши легкоатлеты в крайне ограниченном составе будут выступать в нейтральном статусе, то есть без страны и без флага. Но вероятнее, что уже этим летом ИААФ наложит на нас полное отстранение и отправит в окончательную изоляцию.

Конечно, более показательного примера полного пофигизма, чем присутствие Чегина на сборах, сложно себе представить. Это было бы слишком даже для художественного фильма, ни один зритель бы не поверил. Ну в самом деле, какой спортсмен согласился бы работать с тренером, чье имя стало практически синонимом допинга? Куда смотрели другие тренеры, спортсмены, персонал команды? Почему все эти достойные люди не указали Чегину на дверь в ту же секунду, как заметили его в киргизской гостинице?

Но на самом деле, Чегин вовсе не изгнанник, не персона нон-грата. В родной Мордовии он остается уважаемым человеком, тренером чемпионов. А что почти все эти медали потом отобрали — так это происки врагов с Запада, завидуют, наверное.

Созданная Чегиным и действительно уникальная система поиска талантов по всей республики до сих пор успешно работает. Тот же 19-летний Широбоков, выигравший серебро на чемпионате мира-2017 уже в нейтральном статусе, тоже ее продукт. И даже выступавшая в Китае Яна Смердова — в спортивном смысле «внучка» Чегина, то есть тренируется у его ученика Алексея Воеводина. Сам Воеводин много лет назад, кстати, тоже был дисквалифицирован. Просто этому дуэту посчастливилось не оказаться в тот момент в Киргизии поблизости от Чегина — и потому на чемпионат мира Яна все-таки поехала.

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ЧЕГИН, КАЗАРИН. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Легко можно себе представить, что сам Чегин по-прежнему горит желанием тренировать и руководить, пусть даже не получая за это зарплаты. Тренер такого калибра — это всегда больше, чем профессия. Даже столкнувшись с полным запретом на работу в спорте, он используя свои многолетние связи готов искать пути, чтобы его обойти. Не ради денег или славы, но ради себя. Чегина лишили дела жизни, причем по его мнению — несправедливо. Попытка обойти этот запрет наверняка не вызывает у него никакого стыда. Он борется с врагами родины за свое, правое дело.

Но вот реакция окружения, к сожалению, оказалась очень характерна. Даже находясь одной ногой в изоляции, в эпицентре допинговых скандалов, наши легкоатлеты и тренеры не научились элементарным вещам. Ходить к Чегину в гости или общаться с ним по телефону — можно. Допускать его на стадион к спортсменам — нельзя категорически. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не лукавит, когда говорит, что никаких рычагов, чтобы гарантированно отстранить Чегина от работы, у него нет. ВФЛА — общественная организация, посадить человека в тюрьму или запереть дома она не может, да и не за что. Оставить Чегина за бортом большого спорта могут и должны люди, которые там работают, раз и навсегда отказавшись от какого-либо профессионального сотрудничества с этим человеком.

Но к сожалению, приходится констатировать, что эти люди неспособны учиться даже на собственных ошибках. Ведь примерно год назад уже засекли работающего, вопреки дисквалификации, коллегу Чегина Владимира Казарина. Да и самого Чегина ранее видели на сборах и предупреждали. Что нужно сделать, чтобы наша легкоатлетическая общественность прекратила принимать отстраненных коллег и давать им возможность работать по-прежнему — неясно. Пришло новое поколение спортсменов, сильно обновился тренерский состав. Но «чегины» и «казарины» приходят в команду, как к себе домой, и тянут общий корабль ко дну.

Жаль, что страдают в результате и люди, которые как раз изменили сознание, абсолютно «чисты» и не имеют к случившемуся никакого отношения.

Но тут, очевидно, все как в армии. За провинность одного должна отвечать вся рота. Вот только сколько времени займет такая внутренняя «очистка» и как нам потом выбираться из этой пропасти — непонятно.

НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК

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