Японец Икеда победил на 20 км на командном ЧМ по ходьбе, россиянин Мизинов — 16-й

Икеда показал время 1 час 21 минута 13 секунд. Вторым стал китаец Ван Кайхуа (1:21.22), бронза у итальянца Массимо Стано (1:21.33). Мизинов, выступавший на турнире в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), финишировал с результатом 1 час 23 минуты 56 секунд.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до старта чемпионата лишила российских спортсменов Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в турнире в нейтральном статусе в связи с расследованием появившейся информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.