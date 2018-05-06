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09:03 (мск), источник: Р-Спорт

Японец Икеда победил на 20 км на командном ЧМ по ходьбе, россиянин Мизинов — 16-й

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Японец Коки Икеда завоевал золото командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в китайском Тайцане на дистанции 20 километров, а россиянин Василий Мизинов занял 16-е место.

Икеда показал время 1 час 21 минута 13 секунд. Вторым стал китаец Ван Кайхуа (1:21.22), бронза у итальянца Массимо Стано (1:21.33). Мизинов, выступавший на турнире в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), финишировал с результатом 1 час 23 минуты 56 секунд.

В командных соревнованиях в данной дисциплине первое место заняла сборная Японии, итальянцы — вторые, китайцы — третьи.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до старта чемпионата лишила российских спортсменов Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в турнире в нейтральном статусе в связи с расследованием появившейся информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

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