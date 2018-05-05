Китаянка Лян Жуй победила на ЧМ по спортивной ходьбе на дистанции 50 км с мировым рекордом

Она показала результат 4 часа 4 минуты 36 секунд. Предыдущее достижении было установлено португалкой Инес Энрикес 13 августа 2017 года в Лондоне (4:05.56).
Второе место заняла еще одна китаянка Инь Хан (4:09.09), третье — австралийка Клэр Таллент (4:09.33).
У мужчин на этой дистанции весь пьедестал заняли японцы. Победил Хирооки Араи (3:44:25), вторым стал Хаято Кацуки (3:44.31), третьим — Сатоси Маруо (3:44.52).
В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогли выступить на чемпионате мира. Нейтрального статуса были лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков. Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в апрельских тренировочных сборах в Караколе в Киргизии, где присутствовал тренер Виктор Чегин, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности. Василий Мизинов и Яна Смердова сохранили статус нейтральных спортсменов и смогут выступить на турнире. Она заявлены на дистанции 20 км.