Китаянка Лян Жуй победила на ЧМ по спортивной ходьбе на дистанции 50 км с мировым рекордом

В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогли выступить на чемпионате мира. Нейтрального статуса были лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков. Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в апрельских тренировочных сборах в Караколе в Киргизии, где присутствовал тренер Виктор Чегин, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности. Василий Мизинов и Яна Смердова сохранили статус нейтральных спортсменов и смогут выступить на турнире. Она заявлены на дистанции 20 км.