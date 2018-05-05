Китаянка Лян Жуй победила на ЧМ по спортивной ходьбе на дистанции 50 км с мировым рекордом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ приняла жесткие меры в Черном море: Украина напугана - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Краснодар
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Швейцария
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Норвегия
Латвия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно
Динамо М
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
14:00
Верес
Ворскла
Футбол. Зарубежный
14:30
Стоук Сити
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Финляндия
Южная Корея
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
4.05
Брайтон & Хоув1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
4.05
Севилья1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
4.05
Амьен2
ПСЖ2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.05
Швеция5
Беларусь0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.05
ГерманияБ2
Дания3
Футбол. Зарубежный
4.05
Динамо К1
Мариуполь1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Лидер протестов в Армении высказался об отношениях с РФ - СМИ
Прощай, Москва: миллионеры бегут за границу
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
08:17 (мск), источник: ТАСС

Китаянка Лян Жуй победила на ЧМ по спортивной ходьбе на дистанции 50 км с мировым рекордом

ТАСС, 5 мая. Китаянка Лян Жуй завоевала золото чемпионата мира по спортивной ходьбе на дистанции 50 км с новым мировым рекордом. Турнир проходит в китайском Тайцане.

Она показала результат 4 часа 4 минуты 36 секунд. Предыдущее достижении было установлено португалкой Инес Энрикес 13 августа 2017 года в Лондоне (4:05.56).

Читайте также
Дмитрий Шляхтин: До Чегина не дозвонился. Телефон у него выключен

Второе место заняла еще одна китаянка Инь Хан (4:09.09), третье — австралийка Клэр Таллент (4:09.33).

У мужчин на этой дистанции весь пьедестал заняли японцы. Победил Хирооки Араи (3:44:25), вторым стал Хаято Кацуки (3:44.31), третьим — Сатоси Маруо (3:44.52).

В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогли выступить на чемпионате мира. Нейтрального статуса были лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков. Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в апрельских тренировочных сборах в Караколе в Киргизии, где присутствовал тренер Виктор Чегин, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности. Василий Мизинов и Яна Смердова сохранили статус нейтральных спортсменов и смогут выступить на турнире. Она заявлены на дистанции 20 км.

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Потренировались на французах
Сборная США обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею
«Вегас» вышел вперед в серии 1/4 Кубка Стэнли с «Сан-Хосе»
«Локомотив» может досрочно выиграть ЧР в матче с «Зенитом»
Кучеров помог «Тампе» одержать третью победу над «Бостоном» в КС
В воскресенье – последнее «класико» канонической «Барселоны»
Белорусские хоккеисты с поражения со счетом 0:5 стартовали на ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь