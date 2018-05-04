IAAF лишила пятерых российских ходоков права участия в ЧМ в нейтральном статусе

Источник: AFP 2018

Как отмечается в сообщении, решение принято в связи с расследованием появившейся информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

IAAF лишила пятерых ходоков статуса нейтральных спортсменов. «Эти атлеты не могут участвовать в чемпионате мира в Тайцане (Китай) 5—6 мая . Организаторы турнира уведомлены об этом решении, имена спортсменов удалены из стартовых протоколов», — говорится в сообщении.

Совет по допингу IAAF рассмотрит вопрос о статусе этих спортсменов на других соревнования в 2018 году, как только получит информацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое начало свое расследование, и результаты других расследований.

IAAF также сообщила, что получила подтверждение того, еще два российских спортсмена, включенные в состав на чемпионат мира, — Василий Мизинов и Яна Смердова — не участвовали в сборе в Киргизии, поэтому имеют право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе на чемпионате мира в Тайцане.