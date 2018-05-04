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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

IAAF лишила пятерых российских ходоков права участия в ЧМ в нейтральном статусе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила российских спортсменов Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте IAAF.

Источник: AFP 2018

Как отмечается в сообщении, решение принято в связи с расследованием появившейся информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

IAAF лишила пятерых ходоков статуса нейтральных спортсменов. «Эти атлеты не могут участвовать в чемпионате мира в Тайцане (Китай) 5—6 мая. Организаторы турнира уведомлены об этом решении, имена спортсменов удалены из стартовых протоколов», — говорится в сообщении.

Совет по допингу IAAF рассмотрит вопрос о статусе этих спортсменов на других соревнования в 2018 году, как только получит информацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое начало свое расследование, и результаты других расследований.

IAAF также сообщила, что получила подтверждение того, еще два российских спортсмена, включенные в состав на чемпионат мира, — Василий Мизинов и Яна Смердова — не участвовали в сборе в Киргизии, поэтому имеют право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе на чемпионате мира в Тайцане.

В середине июля 2014 года РУСАДА объявило о начале расследования в отношении Чегина, ученики которого были замешаны в многочисленных допинговых скандалах. Специалист впоследствии объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске, носящего его имя. В итоге Чегин был признан виновным в нарушении или попытке нарушения антидопингового правил и по пункту «Соучастие» Общероссийских антидопинговых правил. В марте 2016 года ВФЛА утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера.

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