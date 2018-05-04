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00:45 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийский чемпион из Кении: Допинг-офицеры вымогали у меня деньги

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2008 в беге на 1500 метров Асбель Кипроп заявил, что отрицает любое применение запрещенных средств; по словам кенийца, допинг-офицеры вымогали у него деньги и могли заменить пробу, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Источник: РИА "Новости"

Ранее британские СМИ сообщали, что Кипроп сдал положительный допинг-тест во внесоревновательный период. Агент легкоатлета Федерико Роса не подтвердил данную информацию.

Кипроп заявил через своего адвоката, что допинг-офицеры пришли к нему домой в Итен в Кении в ноябре прошлого года, и затем попросили денег. Он утверждает, что переводил деньги одному из них через мобильный телефон, не уточнив сумму. «Я категорически отрицаю любой допинг, — сказал он. — Я по-прежнему недоумеваю, как мой чистый образец мог стать положительным, когда у меня вымогали деньги. Я не сомневаюсь, что допинг-тест оказался положительным, потому что я, возможно, перечислил меньше денег, чем они ожидали».

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