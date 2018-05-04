Олимпийский чемпион из Кении: Допинг-офицеры вымогали у меня деньги
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2008 в беге на 1500 метров Асбель Кипроп заявил, что отрицает любое применение запрещенных средств; по словам кенийца,
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр-2008 в беге на 1500 метров Асбель Кипроп заявил, что отрицает любое применение запрещенных средств; по словам кенийца,
Ранее британские СМИ сообщали, что Кипроп сдал положительный
Кипроп заявил через своего адвоката, что