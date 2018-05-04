Олимпийский чемпион из Кении: Допинг-офицеры вымогали у меня деньги

Кипроп заявил через своего адвоката, что допинг-офицеры пришли к нему домой в Итен в Кении в ноябре прошлого года, и затем попросили денег. Он утверждает, что переводил деньги одному из них через мобильный телефон, не уточнив сумму. «Я категорически отрицаю любой допинг, — сказал он. — Я по-прежнему недоумеваю, как мой чистый образец мог стать положительным, когда у меня вымогали деньги. Я не сомневаюсь, что допинг-тест оказался положительным, потому что я, возможно, перечислил меньше денег, чем они ожидали».