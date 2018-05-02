Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Кенийский чемпион Игр-2008 провалил допинг-тест
Кенийский бегун на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительную
Кенийский бегун на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительную
В одной из
При этом агент Кипропа Федерико Роза не смог подтвердить данную информацию.
28-летний кениец является обладателем золотой медали Олимпиады-2008, а также трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015).
Ранее сообщалось, один из триумфаторов чемпионата мира по легкой атлетике из Кении сдал положительный