Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома4
Ливерпуль2
Хоккей. НХЛ
3.05
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.05
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Химки0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:30
Тамбов3
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Волгарь1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
22:19 (мск), источник: Газета.Ру

Кенийский чемпион Игр-2008 провалил допинг-тест

Кенийский бегун на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительную допинг-пробу, сообщает Daily Mail.

В одной из допинг-проб спортсмена было обнаружено запрещенное вещество.

При этом агент Кипропа Федерико Роза не смог подтвердить данную информацию.

28-летний кениец является обладателем золотой медали Олимпиады-2008, а также трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015).

Ранее сообщалось, один из триумфаторов чемпионата мира по легкой атлетике из Кении сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO).

 Норвежская писательница спрогнозировала крах России через 100 лет
Валуев прокомментировал новые показания Родченкова
Восемь лет без права на победы
Аршавин оценил вероятность поездки на ЧМ-2018
«Мы должны сделать золотой шаг». Обращение Семина к болельщикам
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Рейтинг защитников ЧМ-2018. Россия хуже Швеции, но лучше Канады
«Локо» — «Зенит» обслужит судья скандального матча в Петербурге
«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для лицензирования в ЛЕ
Новости
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь