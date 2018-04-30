Белоруска Ольга Мазуренок победила на марафонской дистанции в Дюссельдорфе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Роман Костомаров учит двухлетнего сына водить машину
За что вас могут не выпустить за границу
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
29.04
ПСЖ2
Генгам2
Футбол. Зарубежный
29.04
Депортиво2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
29.04
Торино0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
29.04
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
29.04
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов2
Тосно0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
29.04
Фиорентина3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
29.04
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
29.04
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
29.04
Алавес0
Атлетико1
Хоккей. Европа
29.04
Швеция1
Финляндия3
Футбол. Премьер-лига
29.04
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
29.04
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
29.04
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
29.04
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
29.04
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
29.04
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
29.04
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
29.04
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
29.04
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
29.04
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
29.04
Кротоне4
Сассуоло1
Хоккей. Европа
29.04
Россия4
Чехия2
Футбол. Зарубежный
29.04
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
00:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Ольга Мазуренок победила на марафонской дистанции в Дюссельдорфе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Ольга Мазуренок победила на марафонской дистанции в Дюссельдорфе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 2 часа 25 мин. 25 сек., что является рекордом соревнований. Серебряная призерка из Германии Фабьен Амрейн уступила белоруске более 7 мин. Бронзовой награды марафона удостоилась Роуз Епчоге Мару из Кении.

Ольга Мазуренок является рекордсменкой Беларуси в марафоне с результатом 2 часа 23 мин. 54 сек., который она показала два года назад, финишировав четвертой на Лондонском марафоне. Также в марте этого года Ольга обновила национальное достижение в полумарафоне, пробежав за 1 час 10 мин. и 57 сек. на чемпионате мира в Валенсии.

 Новорожденного британского принца назвали Луи Артур Чарльз
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
«Ростов» победил во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018
Нападающий сборной России довел безголевую серию до 18 матчей
Определился победитель юниорского ЧМ по хоккею в России
Манчини назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Зенита» в сезоне
Карпин не считает личным противостоянием матч со «Спартаком»
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь