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22:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неудержимый: Чегин продолжает топить российский спорт

Скандально известный тренер продолжает тренировать, несмотря на пожизненную дисквалификацию. Это уже не смешно.

Источник: Спорт-Экспресс

НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ

Свою автобиографию теннисистка Мария Шарапова назвала «Неудержимая». Если Виктор Чегин когда-нибудь напишет свою — а это наверняка был бы бестселлер, — он мог взять точно такое же название. Неудержимый. Нет, правда, его невозможно остановить.

Когда число его учеников, уличенных в применении допинга, стремительно близилось к 20, стали поступать первые по-настоящему тревожные звоночки. Так, например, Чегина не включили в состав делегации на чемпионат Европы-2014 в Цюрихе. И что вы думаете? Элементарно, Ватсон. Он прилетел в Швейцарию, но не в составе делегации. По официальной версии — за свой счет, по неофициальной — с помощью источников в Мордовии. Тренер спокойно разгуливал по трассе в форме цветов национальной команды, общался с российскими коллегами, вел учеников во время стартов. Разве что прессы избегал. Это же настоящие враги. Ну, и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) еще.

Возглавлявший на тот момент ВФЛА Валентин Балахничев не скрывал, что на фоне набирающего обороты скандала все это плохо. Опытный политик прекрасно понимал, что мы можем считать себя самыми умными и хитрыми в этой ситуации, но на самом деле все ровно наоборот. Однако на вопрос, как же он допустил приезд Чегина, Балахничев разводил руками: «А что я могу сделать? Я не взял его в делегацию, на этом мои полномочия заканчиваются».

ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ

Спустя полгода прогремел новый скандал. Выяснилось, что на зимнем чемпионате Мордовии среди вышедших на старт ходоков были и те, кто отбывал дисквалификацию. В частности, олимпийская чемпионка Елена Лашманова. А ведь к тому моменту российская легкая атлетика уже погружалась в пучину, и внимание со стороны мировой общественности к нам было приковано огромное. Вероятно, Чегин и все, кто дал зеленый свет отстраненным спортсменам, к тому моменту еще не понимали, до чего дошел прогресс. Что фотографии из манежа в далеком Саранске за секунды могут разлететься на весь мир.

В феврале 2016 года Чегин, который уверенно перешагнул рубеж в 20 дисквалифицированных учеников, получил максимально возможную на тот момент меру наказания: пожизненную дисквалификацию.

Но, видимо, в таком возрасте люди не меняются. В субботу на официальном сайте РУСАДА появилось сообщение, что установлен факт непосредственного участия Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе города Каракол, что в Киргизии, со… спортсменами сборной России.

Вы можете это поверить? В ситуации, когда наши легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио, когда выступать на международных стартах не могут даже дети и ветераны, когда абсолютно «чистым» спортсменам, как, например, Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене, приходится подавать унизительные заявления на возможность выступления под нейтральным статусом, происходит вот такое.

Можно сколько угодно говорить о предвзятости Зеппельта, Макларена и прочих, но мы ведь сами подставляемся в самых элементарных ситуациях.

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ СПОРТСМЕНЫ?

Вряд ли ошибусь, если позже кто-то сообщит, что Чегин оказался в Киргизии случайно. Приехал на Иссык-Куль отдохнуть, подлечиться. Сам он, похоже, реально не понимает, насколько его желание не сдаваться бьет по легкой атлетике всей России.

Особенно же грустно, что ни один из спортсменов, которые находились на сборах, не сообщил о Чегине. Вполне возможно, что по жизни он — хороший мужик. И многим из учеников он реально помог, из-за чего они считают, что сообщение о нахождении этого тренера рядом с ними — настоящее предательство.

Но это не предательство, а самосознание. Не сказав об этом, вы предали самих себя. У многих из вас есть хотя бы нейтральный статус? У единиц. А после этих новостей, может быть, и у тех, кому дали возможность выступать, эту возможность заберут. Неужели это того стоит? Защищать того, из-за кого вы страдаете? И, если вы так поддерживаете Чегина, значит, согласны с его методами? Ну, тогда вопросов нет.

Вот только они наверняка есть у некоторых товарищей по сборной, которые сидят без «допуска» и не знают, продолжать ли им вообще карьеру. Просвета по полному восстановлению ВФЛА пока, увы, и близко не видно.

РУСАДА — БРАВО!

Единственная радостная новость во всей этой истории — поведение РУСАДА. Именно сотрудники отдела по расследованиям нарушений антидопинговых правил обо всем узнали и сообщили.

На самом деле, эти сотрудники — большие молодцы. Узнай обо всем этом тот же Зеппельт (а рано или поздно об узнал) и сними на камеру — проблем было бы выше крыши. При нынешних раскладах все совершенно иначе. РУСАДА показало, что а) ведет реальную, а не словесную борьбу с допингом в стране и б) независимо и готово выполнять свою работу. Предыдущее руководство обвиняли как раз таки в сговоре, выборочности наказаний и прямой зависимости от Минспорта.

Так что в этом смысле Чегин сослужил хорошую службу. Такая работа РУСАДА — серьезный шаг по части его возможного восстановления в правах. ​.

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