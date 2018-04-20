Борзаковский: Надеюсь на прогресс в восстановлении ВФЛА и допуск атлетов РФ к стартам

Источник: РИА "Новости"

Ранее руководитель рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявлял, что организация может запретить российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе и рассмотреть вариант исключения ВФЛА из IAAF, если до следующего заседания совета международной ассоциации в июле не будет достигнут прогресс в работе российской федерации по выполнению критериев рабочей группы.

«Двоякая, двусмысленная ситуация — такая информация официально была распространена еще в конце марта. Однако при этом совсем недавно до международных стартов допустили еще девять российских атлетов. Поэтому я все-таки надеюсь, что будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации и допуску ребят в индивидуальных стартах», — сказал Борзаковский, чьи слова приводит официальный сайт ВФЛА.