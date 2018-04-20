Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Ролик с «сошедшей с ума» молодой мамой взорвал Сеть
Козловский рассказал в шоу Меньшикова, как воровал в детстве
На Землю упало нечто странное
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Израиль планирует уничтожить российские С-300 - эксперт
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
15Венгер вновь не смог победить в Москве
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Борзаковский: Надеюсь на прогресс в восстановлении ВФЛА и допуск атлетов РФ к стартам

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выразил надежду, что будет прогресс в вопросе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и допуску российских спортсменов к международным стартам.

Источник: РИА "Новости"

Ранее руководитель рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявлял, что организация может запретить российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе и рассмотреть вариант исключения ВФЛА из IAAF, если до следующего заседания совета международной ассоциации в июле не будет достигнут прогресс в работе российской федерации по выполнению критериев рабочей группы.

«Двоякая, двусмысленная ситуация — такая информация официально была распространена еще в конце марта. Однако при этом совсем недавно до международных стартов допустили еще девять российских атлетов. Поэтому я все-таки надеюсь, что будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации и допуску ребят в индивидуальных стартах», — сказал Борзаковский, чьи слова приводит официальный сайт ВФЛА.

«Главное, чтобы они выходили на международные арены, и чтобы у них была международная практика в соревнованиях», — отметил он.

 Ольга Бузова провела вечер с Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы
Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Новости
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Фотографии, которые поражают воображение! Конкурс Всемирной организации фотографии подвел итоги.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь