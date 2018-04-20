Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
Что будет, если «закончились права»
Ксения Бородина вступилась за 8-летнюю дочь
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
В России открывается необычный бордель (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Бостон Брюинз3
Все события
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
11 шедевров с кормящими мамами, которые стоит знать
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Стороне Александра Поветкина присудили 4,3 миллиона долларов
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
14:30 (мск), источник: ТАСС

IAAF разрешила трем тренерам сопровождать российских легкоатлетов на ЧМ по ходьбе

МОСКВА, 20 апреля /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила трем российским тренерам сопровождать спортсменов на чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет с 5 по 6 мая в китайском Тайцане. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF допустила до участия в ЧМ семерых российских ходоков. Это серебряный призер ЧМ-2017 в Лондоне Сергей Широбоков (дистанция 20 км), Василий Мизинов (20 км), Сергей Шарыпов (50 км), Ольга Елисеева и Яна Смердова (обе — 20 км), Клавдия Афанасьева (50 км) и Юлия Липанова (10 км).

«IAAF одобрила поездку на чемпионат мира в качестве сопровождающих Мариса Петерсона, который ездил вместе с Широбоковым в Лондон, тренеру Смердовой Юлии Воеводиной и наставнику Мизинова — Елене Сайко», — сказала Юхарева.

Официальным представителем нейтральных спортсменов на этом турнире, как ранее сообщал ТАСС, будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова.

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала»
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
Стороне Александра Поветкина присудили 4,3 миллиона долларов
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Спорт-Экспресс
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Фотографии, которые поражают воображение! Конкурс Всемирной организации фотографии подвел итоги.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь