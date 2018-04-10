Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
В России построили тягач «Вощина-1»
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Барселона
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
9.04
Вильярреал1
Атлетик3
Футбол. Первый дивизион
11.04
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
11.04
Спартак-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
11.04
Енисей
Олимпиец
Все события
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
РФС признал увольнение Погребняка из «Динамо» незаконным
СМИ: 27 членов МОК подозреваются в получении взяток
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
18:18 (мск), источник: Р-Спорт

ВФЛА: Прыгунья тройным Екатерина Конева отправила заявку в IAAF

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова. Вице-чемпионка мира 2013 года в тройном прыжке россиянка Екатерина Конева отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в IAAF была отправлена заявка по стандартной схеме от Екатерины Коневой», — сказала Юхарева по телефону.

Читайте также
Российские легкоатлеты стали пятыми в медальном зачете зимнего чемпионата мира

Всего на данный момент отправлена 151 заявка в IAAF — 107 стандартных и 44 упрощенных.

Совет IAAF 26 ноября 2017 года не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. В ВФЛА поступила упрощенная форма заявки, которую могут использовать спортсмены, допущенные IAAF к международным стартам в 2017 году в нейтральном статусе.

В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских легкоатлетов.

 Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара?
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
РФС признал увольнение Погребняка из «Динамо» незаконным
Черчесов: Радует, что цифры пробега с каждой игрой увеличиваются
«Ювентус» летом хочет вернуть Морату из «Челси»
Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди ли сборная России
ФИФА может ввести запрет на аренду футболистов
Новости
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь