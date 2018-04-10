ВФЛА: Прыгунья тройным Екатерина Конева отправила заявку в IAAF
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова.
«Сегодня в IAAF была отправлена заявка по стандартной схеме от Екатерины Коневой», — сказала Юхарева по телефону.
Всего на данный момент отправлена 151 заявка в IAAF — 107 стандартных и 44 упрощенных.
Совет IAAF 26 ноября 2017 года не восстановил в правах ВФЛА
В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном