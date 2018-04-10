ВФЛА: Прыгунья тройным Екатерина Конева отправила заявку в IAAF

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в IAAF была отправлена заявка по стандартной схеме от Екатерины Коневой», — сказала Юхарева по телефону.

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Всего на данный момент отправлена 151 заявка в IAAF — 107 стандартных и 44 упрощенных.

Совет IAAF 26 ноября 2017 года не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. В ВФЛА поступила упрощенная форма заявки, которую могут использовать спортсмены, допущенные IAAF к международным стартам в 2017 году в нейтральном статусе.