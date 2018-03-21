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Усэйн Болт хотел подарить свою олимпийскую медаль
Он хотел отблагодарить врача «Баварии».
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Он хотел отблагодарить врача «Баварии».
Доктор
А уже на самой Олимпиаде в Рио 2016 года Усэйн Болт снова побеждал. Причем на восстановление перед спринтом на 100 метров у спортсмена и врача было всего только несколько дней.
Все это стало известно из автобиографии
Врач написал, что спортсмен подарил ему знаменитые шиповки. Те, в которых побил рекорд на стометровке в 2009 году. От золотой медали Рио доктор отказался. Посчитал, что она должна принадлежать спортсмену.