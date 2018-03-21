Усэйн Болт хотел подарить свою олимпийскую медаль

Доктор Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт помог спортсмену восстановиться после травмы перед Олимпиадой.



А уже на самой Олимпиаде в Рио 2016 года Усэйн Болт снова побеждал. Причем на восстановление перед спринтом на 100 метров у спортсмена и врача было всего только несколько дней.



Все это стало известно из автобиографии Мюллера-Вольфарта.



Врач написал, что спортсмен подарил ему знаменитые шиповки. Те, в которых побил рекорд на стометровке в 2009 году. От золотой медали Рио доктор отказался. Посчитал, что она должна принадлежать спортсмену.



Мюллер-Вольфарт также работает с футбольной сборной Германии и мюнхенской «Баварией».