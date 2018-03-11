Толкатель ядра Лесной одержал победу на Кубке Европы в Португалии

Спортсмен в лучшей попытке показал результат 21,32 метра. Серебро завоевал Михал Харатык из Польши (21,18), бронза у представителя Люксембурга Боба Бертемса (20,56).

Россиянка Юлия Мальцева стала третьей в метании диска, показав в лучшей попытке 59,59 метра. Победу одержала немка Надин Мюллер (60,42), серебро завоевала Ирина Родригес из Португалии (60,39). Ранее Софья Палкина стала второй в метании молота.

Европейская ассоциация легкой атлетики одобрила участие шестерых российских легкоатлетов в Кубке Европы по метаниям. Кроме Лесного, Мальцевой и Палкиной, в соревнованиях принимали участие Даниил Данилов, Алексей Сокирский (оба — метание молота) и Виктор Бутенко (метание диска).