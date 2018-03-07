Ласицкене удивила реакция ВФЛА на заявление IAAF об отстранении россиян от стартов

Источник: РИА "Новости"

Глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил во вторник на пресс-конференции по итогам совета IAAF, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российские легкоатлеты могут лишиться права участвовать в соревнованиях.

«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению (Александр) Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление (на чемпионате мира) в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает. Да и пункт о планировании национального тестирования россиян, о котором просит IAAF, появился еще в ноябрьском отчете рабочей группы. Он есть на сайте IAAF, да и был прислан в нашу федерацию», — сказала Ласицкене.

«Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью. Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», — отметила чемпионка мира.