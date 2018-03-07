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08:26 (мск), источник: Р-Спорт

Ласицкене удивила реакция ВФЛА на заявление IAAF об отстранении россиян от стартов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила РИА Новости, что ее удивила реакция руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, что в случае отсутствия прогресса в восстановлении ВФЛА российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

Глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил во вторник на пресс-конференции по итогам совета IAAF, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российские легкоатлеты могут лишиться права участвовать в соревнованиях.

«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению (Александр) Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление (на чемпионате мира) в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает. Да и пункт о планировании национального тестирования россиян, о котором просит IAAF, появился еще в ноябрьском отчете рабочей группы. Он есть на сайте IAAF, да и был прислан в нашу федерацию», — сказала Ласицкене.

«Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью. Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении ВФЛА. Вариантов в этом направлении несколько», — отметила чемпионка мира.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами. Во вторник совет IAAF продлил отстранение ВФЛА.

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