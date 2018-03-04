Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 м

Победу одержала американка Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,95 метра. Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,80).
«Я очень довольна своим сегодняшним результатом, — призналась Сидорова. — Да, был момент, когда казалось, что золото так близко, но я сюда ехала с мыслями, что была бы рада любой медали. Здорово, что завершилась неудачная полоса, до этого у меня была куча сомнений. Я очень рада, что все получилось, и до сих пор не верю, что сумела прыгнуть 4,90».
До сегодняшнего дня лучшим результатом Сидоровой была высота 4,87 м. Летние чемпионаты мира 2015 и 2017 годов сложились неудачно для россиянки. На первом мировом первенстве она не сумела взять начальную высоту в финале, а в августе прошлого года в Лондоне и вовсе не смогла преодолеть квалификационный барьер.