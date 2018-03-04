Сидорова не верит, что сумела покорить на ЧМ высоту 4,90 м

«Я очень довольна своим сегодняшним результатом, — призналась Сидорова. — Да, был момент, когда казалось, что золото так близко, но я сюда ехала с мыслями, что была бы рада любой медали. Здорово, что завершилась неудачная полоса, до этого у меня была куча сомнений. Я очень рада, что все получилось, и до сих пор не верю, что сумела прыгнуть 4,90».