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01:25 (мск), источник: ТАСС

Зимнюю чемпионку мира по легкой атлетике Ласицкене встретили в Москве с цветами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Чуть более 50 человек встретили чемпионку мира в помещении Марию Ласицкене в аэропорту Шереметьево с цветами и флажками ЦСКА, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: AP 2018

В четверг в британском Бирмингеме Ласицкене, являющаяся старшим лейтенантом и выступающая за ЦСКА, стала чемпионкой мира в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,01 м. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93), бронзу выиграла итальянка Алессия Трост (1,93), которая уступила серебро из-за большего количества попыток.

В пятницу вечером Ласицкене вернулась в Москву, где ее под аплодисменты, с цветами и флажками ЦСКА встретили представители федерации, журналисты и болельщики. Спортсменка долго и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими, демонстрируя завоеванную медаль.

«Прекрасная встреча, благодарна людям за то, что в столь поздний час приехали. Я не сомневалась, что поддержка будет, это очень приятно и важно для нас, настроение стало еще лучше. Когда такая атмосфера (ситуация с выступлением российских спортсменов в нейтральном статусе — прим. ТАСС), очень важно постоянно где-то искать позитив. Поддержка и друзей, и незнакомых людей греет душу», — отметила Ласицкене.

25-летняя Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной зимней чемпионкой мира, чемпионкой Европы в помещении. Победа в Бирмингеме стала для нее 38-й подряд во всех соревнованиях.

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