Зимнюю чемпионку мира по легкой атлетике Ласицкене встретили в Москве с цветами

Источник: AP 2018

В четверг в британском Бирмингеме Ласицкене, являющаяся старшим лейтенантом и выступающая за ЦСКА, стала чемпионкой мира в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,01 м. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93), бронзу выиграла итальянка Алессия Трост (1,93), которая уступила серебро из-за большего количества попыток.

В пятницу вечером Ласицкене вернулась в Москву, где ее под аплодисменты, с цветами и флажками ЦСКА встретили представители федерации, журналисты и болельщики. Спортсменка долго и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими, демонстрируя завоеванную медаль.

«Прекрасная встреча, благодарна людям за то, что в столь поздний час приехали. Я не сомневалась, что поддержка будет, это очень приятно и важно для нас, настроение стало еще лучше. Когда такая атмосфера (ситуация с выступлением российских спортсменов в нейтральном статусе — прим. ТАСС), очень важно постоянно где-то искать позитив. Поддержка и друзей, и незнакомых людей греет душу», — отметила Ласицкене.