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11:39 (мск), источник: ТАСС

IAAF заверила ВФЛА, что все заявки россиян на участие в ЧМ оперативно рассматриваются

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответное письмо, в котором сообщается, что заявки желающих выступить на зимнем чемпионате мира российских легкоатлетов рассматриваются в приоритетном порядке и максимально оперативно. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

В начале недели ВФЛА отправила письмо в IAAF с просьбой максимально быстро рассмотреть индивидуальные заявки спортсменов, которые желают выступить на зимнем чемпионате мира и имеют выполненные нормативы, однако пока не могут заявиться на этот турнир из-за отсутствия допуска от IAAF. В частности, речь шла о таких легкоатлетах как Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Константин Шабанов (бег на 60 м/ б), Александр Меньков (прыжки в длину), Максим Афонин (толкание ядра), Кристина Сивкова (бег на 60 м), Артем Примак (тройной прыжок, прыжок в длину), Александра Гуляева (бег на 800 м и 1500 м), Анна Крылова (тройной прыжок).

«Мы получили ответ от IAAF на наше письмо, — сообщила Юхарева. — Международная федерация заверила нас, что заявки легкоатлетов, претендующих на участие в зимнем чемпионате мира, рассматриваются в приоритетном порядке и настолько оперативно, насколько позволяет ситуация. IAAF отметила также, что процесс рассмотрения заявок по ряду спортсменов может затянуться из-за большой работы с различными документами».

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Право стать участником зарубежных турниров в 2018 году получили уже 19 российских легкоатлетов. Пятеро из них (Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Анжелика Сидорова, Виктория Прокопенко и Александр Лесной) уже получили от IAAF визовые приглашения для оформления въездных документов.

Чемпионат мира в помещении пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме.

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