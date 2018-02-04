Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии в закрытых помещениях

Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете на чемпионате Азии в помещении, который 3 февраля завершился в столице Ирана — Тегеране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Республики Казахстан.