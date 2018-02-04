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10:38 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии в закрытых помещениях

Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете на чемпионате Азии в помещении, который 3 февраля завершился в столице Ирана — Тегеране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Республики Казахстан.

Именно на счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей — 7. Всего в активе казахстанских легкоатлетов — 12 наград (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая):

Золото

1. Татьяна Нерознак, 3000 метров.

2. Ирина Эктова, тройной прыжок.

3. Светлана Голендова, 400 метров.

4. Айгерим Шыназбекова, 60 метров с барьерами.

5. Анастасия Ермакова, прыжки с шестом.

6. Никита Филиппов, прыжки с шестом.

7. Эстафета 4 по 400 метров, женщины (Светлана Голендова, Аделина Ахметова, Виктория Зябкина, Элина Михина).

Серебро

1. Виктория Зябкина, 60 метров.

2. Элина Михина, 400 метров.

3. Татьяна Нерознак, 1500 метров.

4. эстафета 4 по 400 метров, мужчины (Андрей Соколов, Сергей Зайков, Дмитрий Коблов, Михаил Литвин).

Бронза

1. Надежда Дубовицкая, прыжки в высоту.

Всего на чемпионате Азии в Тегеране было разыграно 26 комплектов медалей — по 13 у мужчин и женщин.

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