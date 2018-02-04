Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии в закрытых помещениях

Именно на счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей — 7. Всего в активе казахстанских легкоатлетов — 12 наград (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая):
1. Татьяна Нерознак, 3000 метров.
2. Ирина Эктова, тройной прыжок.
3. Светлана Голендова, 400 метров.
4. Айгерим Шыназбекова, 60 метров с барьерами.
5. Анастасия Ермакова, прыжки с шестом.
6. Никита Филиппов, прыжки с шестом.
7. Эстафета 4 по 400 метров, женщины (Светлана Голендова, Аделина Ахметова, Виктория Зябкина, Элина Михина).
1. Виктория Зябкина, 60 метров.
2. Элина Михина, 400 метров.
3. Татьяна Нерознак, 1500 метров.
4. эстафета 4 по 400 метров, мужчины (Андрей Соколов, Сергей Зайков, Дмитрий Коблов, Михаил Литвин).
1. Надежда Дубовицкая, прыжки в высоту.
Всего на чемпионате Азии в Тегеране было разыграно 26 комплектов медалей — по 13 у мужчин и женщин.